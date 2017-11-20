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Неудачники устроят свой турнир
Аскар Бейсенбаев
Свершилось! Любители игры № 1 узнали окончательный список команд, которые уже в следующем году вступят в схватку за, пожалуй, самый ценный трофей планеты. В финальной стадии грандиозного спортивного турнира в России примут участие 32 команды. 1 декабря в Москве все лучшие дружины мира будут распределены на 8 групп. Сам мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля наступающего года на 12 стадионах в 11 городах (Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи).