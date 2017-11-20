​Неудачники устроят свой турнир

Свершилось! Любители игры № 1 узнали окончательный список команд, которые уже в следую­щем году вступят в схватку за, пожалуй, самый ценный трофей планеты. В финальной стадии грандиозного спортивного турнира в России примут участие 32 команды. 1 декабря в Москве все лучшие дружины мира будут распределены на 8 групп. Сам мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля наступающего года на 12 стадионах в 11 городах (Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи).

Итак, в этот раз на первенство планеты от Европы пробились Анг­лия, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Сербия, Швеция, Швейцария, Хорватия и Франция. Россия выступит на правах хозяина турнира. В свою очередь, Южную Америку на полях нашего северного соседа представят Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу и Уругвай. От Азии путевки на мундиаль завоевали Австралия, Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония. Из Африки прибудут команды таких стран, как Египет, Марокко, Нигерия, Тунис и Сенегал, а от Северной Америки – Мексика, Коста-Рика и Панама.

Впервые в чемпионате мира примут участие Исландия и Панама. Будет очень интересно понаблюдать за этими сборными, которые преподнесли большой сюрприз, а главное, подарили надежду и остальным странам, что нет ничего невозможного: главное – желание и нацеленность на успех.

И если болельщиков некоторые национальные дружины очень порадовали, то у других есть повод для больших печалей. И дабы хоть как-то утешить своих фанатов, например, Федерация футбола США, чьей сборной в следующем году на мундиале не будет, решила организовать свой турнир, где сыграют такие же неудачники, как и они. Так их соперниками могут стать национальные команды Чили, Италии (эта команда принимала участие во всех чемпионатах мира, начиная с 1958 года, и теперь такое фиаско), Нидерландов и Ганы.

Кстати, казахстанские поклонники футбола, которые еще не определились с выбором своей команды (при этом понятно, что в нашей республике есть многочисленные поклонники Бразилии, Аргентины, Англии, России и так далее), но которые собираются сопереживать за другие дружины, могут уже сейчас определять свои предпочтения, причем не только по страновому принципу, но и по клубному. Так, предполагается, что на чемпионате мира выступят по 17 представителей испанской «Барселоны» и английского «Манчестер Сити», в кандидатах также числятся 16 представителей французского «Пари Сен-Жермен» и английского «Ливерпуля», по 15 футболистов могут делегировать испанский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Возможно когда-нибудь... гипотетически... если и не наша сборная, то хотя бы представители «Астаны» и «Кайрата» дадут нам возможность хоть как-то прикоснуться к главному спортивному празднику планеты.