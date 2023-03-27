Неудачный старт

После исторической победы в группе «С» Лиги наций УЕФА в прошлом году, где сборная Казахстана заняла первое место, обойдя Азербайджан, Словакию и Беларусь, и получила право побороться в отборе на первенство Старого Света в 2024 году, отечественные болельщики очень надеются, что и это испытание мы пройдем.

Для поддержки своей команды в стартовом матче в группе «Н», который состоялся на «Астана Арене», на игру пришли 27 122 болельщика. Они неис­тово гнали команду вперед, и это даже сыграло свою роль, когда на 24-й минуте забитым голом отличился форвард «Актобе» Максим Самородов, замкнувший головой фланговую подачу от защитника бельгийского «Моленбека» Яна Вороговского. Первый тайм так и завершился в пользу сборной Казахстана – 1:0.

А вот во второй половине встречи казахстанцам не повезло. На 47-й минуте гости получили право на угловой, после розыгрыша которого защитник норвежского «Викинга» и сборной Словении Давид Брекало, выиграв верховую борьбу, точно пробил в дальний угол наших ворот.

Переломить ситуацию попробовал главный тренер казахстанской дружины Магомед Адиев, который вначале выпустил на замену сразу двух лидеров коман­ды – выступающего в шымкентском «Ордабасы» Бауыржана Исламхана и игрока российского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, а потом и Багдата Каирова из костанайского «Тобола», Абзала Бейсебекова из «Астаны» и еще одного игрока «Ордабасы» – Темирлана Ерланова. Но эти изменения, к сожалению, не помогли, и мы пропустили еще один гол на 78-й минуте – от игрока словенского «Марибора» Жана Випотниа. Поединок так и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Вчера вечером наша команда на этой же арене принимала сборную Дании.

Несколько слов о том, как сыграли наши соперники по группе. Сборная Сан-Марино дома потерпела поражение от Северной Ирландии со счетом 0:2, а национальная команда Дании на своей арене уверенно обыграла Финляндию – 3:1.