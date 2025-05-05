В ближайшие дни на большей части страны синоптики «Казгидромета» прогнозируют дождь, грозы и повышение температуры, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В предстоящие дни погоду республики будет формировать южный циклон, с которым ожидается неустойчивый характер погоды: 6-8 мая на западе, северо-западе, севере страны, с 8 мая в центральных, восточных, южных регионах ожидается дождь, гроза, днем град.

Сильные дожди прогнозируются 6-7 мая в ЗКО, Атырауской, 7 мая - в Мангистауской, 7-8 мая - в Актюбинской областях.

Лишь в Карагандинской области ожидается погода без осадков.

На юго-западе, 8 мая на юго-востоке республики ожидается пыльная буря.

В ночные и утренние часы ожидаются заморозки 6 мая в Павлодарской области и в области Абай, 6-7 мая - в Восточно-Казахстанской области.

Днем на западе страны ожидается понижение от 23-30 до 21-26 тепла, на северо-западе, севере, востоке РК повышение от 20-25 до 24-29 тепла, в центре - повышение от 22-30 до 27-35 тепла, на юге республики преобладающая температура 31-38 тепла, на юго-востоке РК - повышение от 25-32 до 30-38 тепла.