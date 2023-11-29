Невидимая опасность

С начала отопительного сезона в регионе в связи с неисправным состоя­нием отопительных печей пострадали десять человек, в том числе восемь детей. Всем потребовалась стационарная медицинская помощь. Как пояснили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, основными причинами неприятностей стали нечищенные печные дымоходы, закрытая заслонка, трещины в кладке.

«На протяжении года мы обошли сто тысяч домов, передали социально уязвимым семьям больше двух тысяч датчиков угарного газа, – рассказал заместитель начальника областного ДЧС Серик Амангелдин. – Предупредили о правилах пожарной безопасности. Несмотря на это, среди населения зачастую встречается легкомысленное отношение к тому, что в доме неис­правная печь».

Как напомнили чеэсники, угарный газ является невидимым, не имеет запаха. Отравление им является смертельно опасным, особенно для маленьких детей. Чтобы избежать беды, следует не реже одного раза в три месяца чистить печь, проверять поверхность и заделывать возможные трещины. Отопление нужно прекращать не меньше чем за 2 часа до сна. Золу и шлак следует пролить водой и вынести в место, удаленное минимум на 15 метров от строений.