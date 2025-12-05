Сегодня язык все чаще учат с помощью смартфона. Цифровой учитель подсказывает нужное слово, тренирует разговорную речь и делает обучение настолько простым, что практиковаться можно даже по пути на работу.

Но главное не сами технологии, а то, как их применяют. В центре обу­чения языкам, руководит которым Клара Сергазина, умная программа помогает преподавателям формировать задания, составлять аудио- и видеоуроки. Педагог стал архитектором учебного процесса, подбирая материалы под реальные потребности каждого.

Центр был создан в 2007 году при управлении по развитию языков. За это время обучение прошли свыше 28 тыс. человек. Сотрудники центра выезжают на предприятия, в организации, где проводят занятия с коллективами. Обращаются в центр и обычные граждане: пенсионеры, студенты, домохозяйки, которые хотят научиться понимать повседневную речь окружающих.

Клара Сергазина работает здесь уже почти двадцать лет. За это время вместе с педагогами они разработали уникальные программы, выпустили свои методические пособия.

– К нам обращаются для того, чтобы научиться говорить по-казахски, поэтому мы выстраи­ваем уроки так, чтобы сразу можно было практиковать речь, – объясняет она.

Учитывая тот факт, что в центр обращаются люди разных профессий, педагоги создали методические пособия по изучению профессионального казахского языка. Учебные материалы выпускаются с 2008 года и постоянно дополняются новыми терминами, ­аудиоматериалами, заданиями.

– Мы сами собирали материалы и составляли глоссарий терминов для медицинских работников, – говорит Клара Хакимгалиевна. – Разрабатывали диалоги врача с пациентом, подбирали тексты для заданий и тестов. Все это оформляли в сборниках по нашим методическим наработкам.

Показывая учебник, по которому занимаются врачи и медработники на курсах, руководитель центра объясняет:

– Здесь на казахском описаны болезни, к примеру, стоматит, детские заболевания глаз, даются рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Изучая термины, врач сможет на понятном языке объяснить пациенту, что происходит с его здоровьем.

Подобные пособия разработаны и для представителей других профессий: финансистов, полицейских и других. Кроме того, педагоги центра создают учебные материалы для детей, делая изучение языка интересным и доступным с раннего возраста.

Помимо разговорного языка, педагоги обучают и деловому казахскому: как писать служебные письма, трудовые соглашения, рапорты, характерис­тики, резюме и автобиографии. Для этого составлен специальный сборник с образцами и заданиями.

Для коллективов центр организовывает квесты, соревнования и тематические игры. В этом году в них участвовали работники нефтяной сферы, спасатели и полицейские. По словам Клары Сергазиной, такие активности делают обучение живым и увлекательным.

Центр также проводит онлайн-занятия для кандасов, живущих за пределами Казахстана.

– К нам обращались казахи, проживающие в Санкт-Петербурге, Оренбурге, Тюмени и других городах России. Они учились элементарной разговорной речи и просили рассказать им о казахских традициях. Например, о праздновании Көрісу күні: мы объяс­няли, как правильно здороваться и поздравлять с праздником. Они были очень довольны, радовались, что могут познакомиться с обычаями и поговорить на языке предков, – делится Клара Сергазина.

На занятия приходят и пен­сио­неры.

– Долгое время к нам ходил 80-летний Андрей Петрович, – рассказывает Клара Хакимгалиевна. – Он признался, что хочет выучить несколько слов, чтобы уметь поблагодарить на казахском, когда ему уступают место в автобусе или соседи открывают дверь в подъезде. Казахи не говорят просто «спасибо», они говорят «бақытты бол» или «көп жаса, айналайын». Мы научили его этому.

Центр предлагает гибкий формат обучения. Можно заниматься дома по Zoom, подключаться к занятиям через TikTok-стрим, смотреть записи уроков. Курсы рассчитаны на три месяца для элементарного уровня, но строгого графика нет. Каждый может завершить обучение и вернуться к его продолжению позже.

Преподаватель Зульфат Кулекенова рассказывает, как современные технологии делают обучение языку более гибким и интерактивным. Преподаватели работают сразу на нескольких платформах – Simple Class, Artsteps, LearningApps.org и других. Слушатели получают задания: сопоставляют слова, дополняют недостающие, выполняют визуальные и голосовые упражнения. Все материалы доступны дистанционно, достаточно ссылки, компьютера или смартфона – и заниматься можно даже по пути на работу, отдыхая в парке или в кафе.

На некоторых занятиях слушатели общаются с виртуальным собеседником, смоделированным искусственным интеллектом. Педагог задает тему, а ИИ предлагает реплики, исправляет ошибки и подсказывает нужные слова в реальном времени.

– Так обучаемый получает моментальную обратную связь и сразу применяет новые выражения, – объясняет Зульфат Кулекенова. – Даже если он занимается дома по Zoom или в автобусе, тренажер создает эффект живого общения. Такой подход делает занятия динамичными и позволяет каждому практиковаться в удобном темпе.

Искусственный интеллект стал важным помощником преподавателей и слушателей.

– И в то же время умный бот не заменит педагога. Он выступает как персональный помощник, ускоряет подготовку уроков, делает их разнообразными. Но именно преподаватель определяет методику, контролирует качество и направляет процесс обучения, – отмечает Зульфат Кулекенова.

Педагогов курса часто спрашивают, можно ли научиться говорить на казахском за три месяца.

По словам Клары Сергазиной, результат зависит не от длительности курса, а от постоянной практики.

– Все зависит не от времени, а от вашей настойчивости. Если сегодня вы выучите пять новых слов и начнете использовать их в речи, а завтра добавите еще несколько, язык постепенно войдет в вашу жизнь. Не ждите мгновенного результата – учите регулярно, говорите чаще и не бойтесь ошибаться. Создавайте вокруг себя языковую среду: смотрите программы и новости на казахском, слушайте национальные песни, переведите клавиатуру телефона на этот язык, такие привычки помогают сделать язык частью вашей повседневной жизни. Именно постоянная практика делает речь уверенной и живой, – заключает руководитель центра.