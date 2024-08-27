Незабываемые уроки Мины Эйдельман

фото из личного архива Локшиных

Почти восемь лет прошло, как не стало выдающегося педагога одной из лучших алматинских школ – учителя химии Мины Евсеевны Эйдельман. За время работы она воспитала множество учеников, среди которых немало успешных, состоявшихся личностей. Несмотря на то что прошло много лет после ее последнего школьного выпуска, в памяти учеников того времени сохранился образ красивой статной женщины – талантливого предметника и мудрого наставника. «Учитель от Бога!» – так емко и кратко характеризуют они любимого преподавателя.

Семья Мины Евсеевны была эвакуи­рована в Казахстан осенью 1941 года из украинского Кременчуга – люди бежали из-под бомбежек немцев. До Алма-Аты добирались около месяца. Здесь их поселили в казахскую семью в Иссыке, выделив небольшую комнату. Как вспоминает сын Мины Эйдельман – известный казахстанский репродуктолог, профессор Вячеслав Локшин, его родные были всю жизнь неимоверно благодарны хозяевам небольшого домика, первые месяцы заботившимся о них.

– Когда сестра мамы пошла работать бухгалтером на «Мосфильм», то получила комнату в бараке рядом с местным кинотехникумом. Тете даже удалось сняться в массовках нескольких кинолент вместе с известными советскими актерами Михаилом Жаровым, Николаем Черкасовым, Людмилой Целиковской, Софьей Големба. А для мамы вскоре главным стали школа и ее ученики. Их и свой предмет она, казалось, любила сильнее нас, своих детей, – рассказывает Вячеслав Локшин.

Мина Евсеевна после окончания Алматинского пединститута в 1947 году начала свой трудовой путь в школе на суконном комбинате, а позже в школе № 4, что стояла на мес­те современной гостиницы «Алма­ты». С 1953 по 1988 год она работала преподавателем химии в СШ № 35.

– Мама целиком и полностью принадлежала школе, своим ученикам, их родителям и, конечно, своей любимой химии. Ее дополнительные занятия начинались в 7.15 и продолжались до позднего вечера (даже после шести уроков), разумеется, абсолютно бесплатно. Свободное время она часто проводила с такими же, как она, влюбленными в школу и профессию коллегами. Они решали задачи, читали научную литературу, обсуждали проблемы воспитанников, а те приходили в школу спустя 30–40 лет после выпускного, чтобы увидеть своих преподавателей. Ученики писали и звонили маме из разных стран – России, Израиля, Швейцарии, США, – воспоминает Вячеслав Нотанович.

Он верно замечает, что настоящий учитель не ограничивается уроками и лекциями, а служит примером честности и трудолюбия, побуждая учеников развивать в себе чувство ответственности, умение принимать и осознавать свои ошибки.

Роль педагога в жизни учеников действительно выходит далеко за рамки традиционного образовательного процесса, они формируют их как личность, помогают строить будущее. Для многих Мина Евсеевна стала образцом для подражания. Вот что говорят о ней сейчас благодарные ученики.

Ляйла Шарипова, врач-анестезиолог, работавшая в БСМП, в Институте кардиологии, экс-глава представительства европейской фармацевтической компании:

– В далекие 70-е годы я училась в школе № 35, расположенной в центре, на пересечении улиц Ленина и Джамбула. Это была одна из сильнейших школ города с высоким уровнем преподавания. Мина Евсеевна вела уроки химии в старших классах. Она была невероятным человеком: яркой, красивой и общительной. Она преподавала свой предмет так, что химию мы воспринимали как сказку. Этот предмет был любимым именно благодаря ей. Вспоминая Мину Евсеевну, я вижу перед собой статную женщину с великолепной осанкой, осиной талией, аккуратной прической, всегда в красивых платьях. Ее живой характер и теплота души оставили незабываемое впечатление.

Она всегда встречала нас с улыбкой, активно интересовалась нашими делами. В советское время между учителями и учениками были консервативные отношения, а она стала исключением. Мы могли подойти с любыми вопросами, и она всегда была готова помочь, разъяснить, позаниматься дополнительно, оставаясь после уроков, и делала это с радостью, поскольку искренне хотела, чтобы мы все знали химию на высшем уровне. Она была педагогом от Бога, и все мы ее очень любили.

После контрольных мы вместе разбирали ошибки, и ее терпение и внимание к деталям были бесценны. Окончив школу, я встречала ее в нашем микрорайоне, и она сохраняла ту же активность и приветливость. Знаю, что и после переезда в Израиль она продолжала активно жить, путешествовала по стране, посещала священные места и отдыхала на море. Интерес к жизни, к общению был присущ ей всегда.

Мина Евсеевна была не только прекрасным педагогом, но и удивительным человеком. Ее дети – Вячеслав Нотанович и Евгения Нотановна – стали успешными врачами, также внесли значительный вклад в развитие своей области. Верю, что она ими очень гордилась.

Баглан Идрисов, заслуженный тренер РК, президент Ассоциации борьбы сумо Казахстана:

– Мина Евсеевна Эйдельман прожила долгую, трудную, но счастливую жизнь. Учитель, Воспитатель, Человек – все эти слова надо писать с большой буквы, если мы говорим о ней.

Нас в семье четверо братьев, все мы учились у Мины Евсеевны. И тогда, и сейчас мы были единого мнения: это замечательный педагог, который доносил свои знания всем ученикам. При этом она была очень требовательная, ведь химия – это не предмет, который можно выучить наизусть, его надо понимать. И хотя двум братьям-гуманитариям уроки химии, возможно, особо не пригодились в дальнейшей работе, но блеснуть формулой какого-нибудь полимера в разговоре они могли с легкостью.

Мой близкий друг, получивший хороший багаж знаний по предмету, поступил на химический факультет Казахского государственного университета, посвятил свою жизнь науке, защитив кандидатскую диссертацию и работая в институте катализа и органической химии. Сегодня, вспоминая дорогую Мину Евсеевну, мы от души благодарим ее!

Ирина Пустовалова (Коваленко), долгое время проработавшая в фармацевтической отрасли:

– В седьмом классе появился новый предмет – химия. Преподавала его Мина Евсеевна. Давно это было, но чувство благодарности не оставляет меня до сих пор. Не каждый человек может стать учителем. Это очень сложная и ответственная профессия. Мы, семиклассники, завороженно слушали рассказы об этой удивительной науке. Мина Евсеевна была строгой, и все учили ее предмет, боялись списывать и подсматривать. К ученикам она относилась ровно, с уважением. Сложные вещи объясняла доступным языком, умела заинтересовать, рассказывая о валентности, об элементах в таблице Менделеева, показывая опыты, готовя лабораторные работы.

Она любила свой предмет и хотела, чтобы мы тоже относились к химии с должным уважением. Я полюбила химию всем сердцем, и это повлияло на выбор будущей профессии. Окончив фармацевтический факультет мединститута, 40 лет проработала в аптеках, госпиталях и воинских частях. Никогда не жалела о выбранной профессии. И очень благодарна, что в моей жизни встретилась Мина Евсеевна, которая открыла мне мир химии.

Жулдуз Джанибекова, выпускница фармацевтического факультета Алматинского государственного мединститута (ныне КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова):

– Вспоминая Мину Евсеевну, мысленно переношусь в далекие 70-е годы. Наша школа № 35 – одна из лучших в городе, она отличалась сильным педагогическим коллективом. Первую встречу с любимым учителем помню до сих пор: яркая, красивая, с тонкой талией, большими глазами. Мне казалось, Мина Евсеевна – наша Софи Лорен. Как преподаватель она была очень строгая, но справедливая.

На уроке давался материал, который не всегда был в учебнике. И дома нам оставалось просто повторить. Да, учиться было трудно, но очень интересно. Почти все в нашем классе учились на пять и четыре.

«Кто пойдет к доске?» – спрашивала учитель, оглядывая класс. Отвечать урок надо было быстро, четко и на одном дыхании. Стоять и думать, вспоминать – нельзя! Мина Евсеевна очень ценила время. Невозможно было не знать и не понимать химию, поэтому многие ученики легко сдавали этот предмет во время вступительных экзаменов в вузы Казахстана и престижные московские университеты. Горжусь, что моим учителем была Мина Евсеевна Эйдельман – большой талант, сильнейший педагог, яркая личность. Наш любимый учитель. Всегда будем помнить ее.

...30 августа – столетие Мины Евсеевны Эйдельман. Это событие окутано горечью утраты. Однако многолетний труд учителя бесценен по сей день и отдается приятным отголоском благодарных воспоминаний ее воспитанников.

– Даже сейчас, встречаясь с ее любимыми учениками, получаю огромный заряд тепла и мотивации на воспитание уже своих последователей, – подчеркивает Вячеслав Локшин. – Они давно не школьники и студенты, но не потеряли желание учиться новому, и не только в профессии.