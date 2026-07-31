Перевозил более 8 кг гашиша: водителя задержали в Жамбылской области

Стоимость изъятого запрещенного вещества на черном рынке оценили примерно в 10 млн тенге

Фото: Polisia.kz

В Жамбылской области сотрудники полиции пресекли факт перевозки наркотиков в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

На автодороге Кордай — Алматы в ходе оперативного мероприятия был остановлен автомобиль. При проверке транспортного средства с помощью служебной собаки Сэм под капотом обнаружен полиэтиленовый пакет с гашишем общим весом около 8,5 кг.

Было установлено, что 55-летний водитель перевозил наркотики в Алматы. Стоимость изъятого запрещенного вещества на черном рынке оценили примерно в 10 млн тенге.

Благодаря оперативным действиям полицейских наркотики в особо крупном размере, представляющие угрозу жизни и здоровью десятков тысяч людей, не были допущены в незаконный оборот.