Перевозил более 8 кг гашиша: водителя задержали в Жамбылской области

Стоимость изъятого запрещенного вещества на черном рынке оценили примерно в 10 млн тенге
В Жамбылской области сотрудники полиции пресекли факт перевозки наркотиков в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
На автодороге Кордай — Алматы в ходе оперативного мероприятия был остановлен автомобиль. При проверке транспортного средства с помощью служебной собаки Сэм под капотом обнаружен полиэтиленовый пакет с гашишем общим весом около 8,5 кг.
Было установлено, что 55-летний водитель перевозил наркотики в Алматы. Стоимость изъятого запрещенного вещества на черном рынке оценили примерно в 10 млн тенге.
Благодаря оперативным действиям полицейских наркотики в особо крупном размере, представляющие угрозу жизни и здоровью десятков тысяч людей, не были допущены в незаконный оборот.
«По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в правоохранительных органах.