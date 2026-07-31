Разбойное нападение на АЗС раскрыли в Алматинской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения

Фото: пресс-служба МВД РК

В Алматинской области сотрудники полиции по горячим следам раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию, передает Kazpravda.kz 

Как отметили в МВД, ключевую роль в установлении подозреваемых сыграли сотрудники ЦОУ, которые с использованием интеллектуальной системы видеонаблюдения оперативно восстановили маршрут передвижения злоумышленников и помогли установить их личности.

После поступления сообщения о преступлении сотрудники ЦОУ незамедлительно приступили к анализу записей с камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту возможного передвижения подозреваемых. Благодаря слаженной работе операторов ЦОУ и оперативных подразделений полиции удалось в кратчайшие сроки установить личности обоих участников разбойного нападения.

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

«По данному факту сотрудниками полиции расследуется уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в полиции.

Стражи порядка отмечают, что современные системы видеонаблюдения и возможности ЦОУ являются важным инструментом в раскрытии преступлений. Их использование позволяет оперативно отслеживать маршруты передвижения подозреваемых, координировать действия нарядов полиции и значительно сокращать время, необходимое для раскрытия преступлений и задержания злоумышленников.

#нападение #АЗС #разбой #камеры #ЦОУ

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