Троих работников железной дороги осудили в Жамбылской области

Работы проводились без закрытия перегона и необходимых мер безопасности

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Шуский районный суд вынес приговор по делу о гибели четырех работников на железной дороге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру РК

Трагедия произошла 10 декабря 2025 года на перегоне «Шешенкара – Каражынгыл», где грузовой поезд совершил наезд на бригаду, выполнявшую ремонт железнодорожного пути.

Работы проводились без закрытия перегона и необходимых мер безопасности. Машинист поезда не был своевременно предупрежден о нахождении людей на путях. В результате наезда погибли четверо работников, еще двое получили травмы.

«По приговору суда от 9 июля 2026 года поездной диспетчер получил 5 лет лишения свободы. Двое работников Сарышаганской дистанции пути осуждены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы. Кроме того, всем троим запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения на железнодорожном транспорте», – проинформировали в надзорном органе.

Там же добавили, что государственное обвинение по делу поддержано транспортной прокуратурой. Приговор не вступил в законную силу.