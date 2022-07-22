Фото: прокуратура ВКО
Происшествия
Незаконные добытчики золота изменили русло реки в Восточном Казахстане

Недропользователи самовольно изменили русло реки Кулунжон в Восточном Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.

13 июля первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточному Казахстану Талгат Башев с рабочим визитом посетил район Самар. В ходе совещания он подробно разъяснил новшества антикоррупционного законодательства.

«Антикоррупционной службой по ВКО за 2021-2022 годы в отношении должностных лиц Кокпектинского района (район Самар до июня 2022 года по административной принадлежности относился к Кокпектинскому району – прим. ред.) зарегистрировано 6 преступлений, из которых 5 коррупционных. К уголовной ответственности привлечены 5 лиц, из которых осуждены 2 лица», – представил цифры Талгат Башев.

Он добавил, что сейчас департамент проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере экологии.

«Тема экологии для проведения внешнего анализа нами выбрана не случайно, поскольку проблемы в данной сфере являются одними из актуальных в нашем регионе», – отметил Башев.

Представители общественности поддержали спикера и озвучили основные проблемы региона в сфере экологии.

После совещания первый замруководителя Антикора ВКО выехал на те местности, где, по словам жителей, ведется незаконная добыча золота. В результате выяснилось, что недропользователи самовольно изменили русло реки Кулунжон, тем самым нанося огромный ущерб экологии региона.

Активисты села Самар написали обращение по этому вопиющему факту. В настоящее время уполномоченные органы проводят проверку.

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