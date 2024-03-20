Незаконные тендеры с многомиллионной «прибылью» выявили в РК транспортные прокуроры

Фото: пресс-служба главной транспортной прокуратуры РК

Как сообщается, сотрудники главной транспортной прокуратуры установили многочисленные нарушения в области закупок и неэффективного использования бюджета в деятельности ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент».

В частности, тендеры объявлялись только на бумажных носителях и в газетных публикациях, а тендерные заявки прилагались в письменном виде. Закупка услуг/товаров, технические спецификации к ним и суммы затрачиваемых средств прописывались под конкретного поставщика.

К примеру, в 2019 году несмотря на наличие соответствующих адмресурсов у заказчика, был заключен договор на оказание услуги по формированию, сопровождению заявок по тарифной смете и инвестпрограмме на 2020-2024 годы со сторонней аффилированной компанией на общую сумму свыше 133 млн тенге.

Как стало известно, работу произвели наёмные люди всего за 1,5 млн тенге, т.е. «маржинальная» прибыль от заключенного незаконного договора составила порядка 131 млн тенге.

«По выявленным нарушениям было проведено досудебное расследование. В результате ущерб государству возмещен в полном объеме. Виновные граждане привлечены к уголовной ответственности», — пояснили в надзорном органе.

Кроме того, в рамках досудебного расследования в АО Qazaq Gaz внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения.

В прокуратуре добавили, что после вмешательства прокуратуры процесс проведения закупок ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» переведен на электронный формат посредством портала Qazaqstan trading platform (qaztp.kz).

Это позволит предоставить потенциальным поставщикам равные возможности при участии в процессе закупок.