Ни к селу ни к городу

Жители города Чарска, что находится примерно в полутора часах езды от Семея, сегодня серьезно обеспокоены будущим. Дело в том, что некогда процветающий город может лишиться своего статуса. И это при том, что Чарск является важным транспортным узлом республики и развилкой железнодорожной магистрали.

Сам Чарск известен за пределами Казахстана, например, тем, что здесь родился и вырос шоумен Бари Алибасов. Но самое важное событие случилось здесь в 1927–1930 годах – это строительство Турксиба, железной дороги из Сибири в Цент­ральную Азию. Изначально это был рабочий поселок при железнодорожной станции Чарская. Динамичное развитие населенного пункта привело к тому, что в 1963 году он получил статус города.

Здесь базируются филиалы крупнейших горнодобывающих предприятий страны. Вот только пользы от этого для жителей города нет совсем – ни тиына с поступающих налогов не идут в местный бюджет. Соответственно, у города нет средств для должного развития. Из-за этого в Чарске наблюдается активный отток населения.

Сейчас местные жители переживают, что в ближайшем будущем Чарск опустеет вовсе и лишится городского статуса. Решение проблемы жители видят в возвращении городу статуса районного центра, точнее – в отделении Чарска от Жарминского района.

«Увядающим» городом Чарск был не всегда. 26 лет назад он являлся центром Чарского райо­на, и тут в буквальном смыс­ле кипела жизнь. Тогда здесь насчитывалось до 17 тыс. жителей, их дела шли своим чередом, и проблем вроде и не было. По крайней мере, они были не таких масштабов, как сейчас.

Жизнь города на «до» и «пос­ле» поделил 1997 год. Тогда Чарск лишили статуса районного центра, город стал приходить в упадок, а его жители в поисках лучшей доли устремились в другие города – Семей, Астану, Алматы. Сегодня город входит в состав Жарминского района, численность населения, по разным данным, составляет чуть более 8 000 человек. Большинство зданий заброшено, предпринимательство почти не развивается.

– Когда Чарск был районным центром, здесь проживали 17 тысяч человек, сегодня же, по данным Нацбюро, в городе осталось только 6 500 жителей, а по данным акимата – 8 800 человек. Какая из этих цифр правдивее, не так важно, ведь в любом случае по стандарту статус малого города подразумевает население более 10 000, и мы в эту цифру уже «не укладываемся», – говорит житель Чарска, член городского Общественного совета Ерхан Агзам.

Проблема на проблеме

Основными причинами оттока населения общественник назвал отсутствие должных условий для проживания и слабое трудоустройство местных жителей.

– Условий нет, дорог нет, кредитования нет. Открыть какой-нибудь бизнес уже проблематично для большей части населения. Также у нас нет ни одного благоустроен­ного дома, нет ТЭЦ, дефицит развлекательных заведений. Люди уезжают в другие места. Город пустеет. У нас здесь профицит школьных мест. Всего лишь 200 детей обу­чаются в местной школе. Хотя школы у нас есть, детсады тоже, а детей не хватает, – продолжает Ерхан Агзам.

Молодежь в буквальном смысле бежит из Чарска. Даже выпускники местного колледжа не могут найти здесь работу, а потому тоже уезжают.

– У нас очень большой отток молодежи, так как они не могут трудоустроиться. Проблема еще и в том, что между колледжами и предприятиями нет никаких меморандумов, как в других городах. Например, между предприятием ТОО «Sharcem» и Жарминским технологическим колледжем, который находится в Чарске, можно было бы подписать меморандум о сотрудничестве, чтобы студенты проходили там производственную практику, а после их принимали бы туда на работу. В настоящее время ничего такого нет. Найти работу людям тяжело. На предприятиях говорят, что специальность у местных жителей узкая, и берут их только как разнорабочих. Перспектив нет. А ведь мы тоже хотим расти, быть мастерами, инженерами, но условий нет, – жалуются местные жители.

По словам людей, в настоящее время на местных предприятиях заняты либо граждане Китая, либо жители из других городов Казахстана. При этом местным приходится перебиваться на низкооплачиваемой работе, где размер зарплаты составляет лишь 70 тыс. тенге. Как на такие деньги содержать семью, если даже для одного человека это слишком мало?

Вот и приходится людям покидать родной город. Пока одни пакуют чемоданы, другие опасаются, что город попросту упразднят.

Как отмечают местные жители, назвать городом Чарск можно, лишь посмотрев документацию. На деле же от города осталось лишь название. Но и селом Чарск не назовешь, опять же опираясь на документы. Поэ­тому принимать участие в различных госпрограммах жители не могут.

– Поскольку мы не относимся к сельской местности, то программы по сельскому кредитованию у нас не работают. Все квоты у нас городские, сельских нет совсем. Никаких подъемных для специалистов также нет, ведь Чарск формально является городом. Но при этом у нас нет ни одного благоустроенного здания. Они все разрушены, никто их восстанавливать не собирается, – делятся наболевшим люди.

В Чарске действительно много заброшенных и разрушенных зданий. Многие из них, по словам представителей акимата, восстановлению уже не подлежат. Это еще одна головная боль для местных: без должного пригляда здания разрушаются и становятся опасны, например, для детей, которые нередко превращают пустующие здания в места для игр.

Денег нет

Бюджет Чарска на сегодня составляет не более 100 млн тенге в год, что для полноценного развития города, конечно, недостаточно.

– 100 миллионов тенге – это очень маленькая сумма. Когда денег нет, нет и развития. Надо пополнять городской бюджет, но проблема в том, что все налоги уходят мимо города. Например, рядом с нами есть цементный завод Sharcem, но его налоги поступают по месту регистрации компании. Не пополняют бюджет Чарска и другие предприятия, которые здесь работают. Даже индивидуальный подоходный налог с физических лиц у нас уходит в другие города, не говоря уже о налогах от корпораций.

Кстати, у нас есть филиалы республиканских корпораций, и хотелось бы, чтобы они тоже вкладывались в развитие города. Но на сегодня ни одна из них не построила для города ни одного объекта. А ведь в советское время для работников таких организаций строились дома, их обеспечивали жильем. Если бы все эти предприятия сделали вклад в развитие города, построили детские площадки или другие нужные объекты, Чарск стал бы развиваться, – рассуждает общественник Ерхан Агзам.

Не встретишь в Чарске и кафе. Предпринимательство здесь развивается, что называется, с опаской. Из разговора с владельцем одного их местных объектов общепита выяснилось, что бизнес в городе запускать рискованно и невыгодно.

– Я перебрался сюда из Семея, чтобы открыть в родном городе свое дело. В ноябре будет два года, как действует моя точка общепита. Работа идет, но пробле­ма в том, что мы хотим расшириться, однако людей в городе немного, зато многие уезжают на заработки либо переезжают. Поэтому у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Боимся, что наш бизнес будет невостребованным. Например, раньше у нас было десять человек рабочего персонала, теперь их стало восемь. Двое потеряли работу, так как ее стало меньше. А вообще-то у нас есть планы построить для детей развлекательный уголок, катымхану, тойхану…. Но пока реализовать что-то не рискуем, – говорит владелец местного кафе FastFood Саят Туктубаев.

Неуверенность в завтрашнем дне – большая проблема.

– К сожалению, здесь в создание бизнеса вкладываешь больше, чем получаешь отдачи. Даже продать бизнес не получится – если только за полцены. Много бизнес-объектов, которые выставлены на продажу за небольшую сумму. Если бы в другом городе определенный бизнес стоил 100 миллионов тенге, то здесь его можно продать лишь за 15–20 миллионов максимум. Конечно, это невыгодно и обидно. Знаю, что некоторые хотят уехать, но не могут продать бизнес. Если в ближайшие годы мы не станем районом, действительно трудно будет продолжать работать, – считает предприниматель.

Нет развития, нет и конкуренции. По словам Саята Туктубаева, в городе функционирует лишь пара-тройка заведений общепита разного формата.

– Людей мало. Если кто-нибудь откроет такое же кафе, половина наших клиентов уйдет к нему. Но это ничего не решит: и у них будет мало клиентов, и у нас. А хотелось бы, чтобы мы могли друг с другом конкурировать. Тогда и сервис будет улучшаться. И людям будет куда ходить. Сейчас жители Чарска ездят в Семей, чтобы отдохнуть, возят детей в парки и развлекательные центры. Здесь ничего такого нет. А для семейного бюджета это очень накладно. То же такси до Семея и обратно запросит 16 тысяч тенге. А нам, конечно, хочется, чтобы развитая инфраструктура, культурные, спортивные, развлекательные объекты были и у нас, – говорит предприниматель.

Помимо перечисленных выше, в городе существует еще целый ряд проблем. Например, дороги. 60% дорог составляют проселочные, то есть без асфальтового покрытия. Но и на тех, где предполагается асфальт, его тоже нет. Жители и не помнят, когда в Чарске в последний раз проводились дорожные работы, даже уже забыли, как выглядит ровная магистраль.

Сложно с водоснабжением, мобильной связью и Интернетом. А еще в городе практически обмелела местная река Чар (Шар). Когда-то в ней было полно рыбы. Сейчас же трудно представить, что узенький ручеек, который и гусь перешагнет, был полноценной рекой.

– Последние пять лет это уже не река. Нужно поднимать этот вопрос на государственном уровне, так как у нас есть Чарское водохранилище, которое находится за селом Калбатау. Там пять лет назад проводилась реконструкция. С 1 500 кубометров объем увеличили до 6 000. Соответственно, воды там много используется, она предназначена для сельского хозяйства. А у нас река обмелела. Я обращался в министерство, но мне ответили, что с рекой все нормально, – рассказывает Ерхан Агзам.

Аким Жарминского района Жаркынбек Байсабыров возглавил его не очень давно, поэтому спроса с него нет, говорят жители. Тем не менее глава района заявляет, что акимат пытается решить имеющиеся проблемы.

Обрести самостоятельность

Местные жители уверены: Чарск в состоянии стать вновь районным центром. Ситуация напоминает историю 25-летней давности, когда Семей утратил статус областного центра и начал приходить в упадок. Наблюдались и отток населения, и пробле­мы с трудоустройством.

– Сам по себе Чарск является малым городом, здесь у нас крупный транспортный узел. Нам нужен статус районного центра. У нас есть Бакырчикский горно-обогатительный комбинат, есть цементный завод ТОО «Sharcem», Суыкбулакский цемзавод, АО«Dosjantemirjoly», ҚТЖ, путеремонтные станции и многие другие важные объекты. Возвращение статуса даст импульс к развитию города. Здесь должны быть люди, нужно развивать малые города и обеспечивать население жильем и всеми условиями. Местные жители действительно хотят здесь жить, здесь хорошая экология.

Хотелось бы также, чтобы у нас запустили программу развития регионов. Она работает по всему Казахстану, за исключением Чарска. Чарск также не входит в программу по развитию малых городов и многие другие нужные программы. Чтобы решить проблему, нам, помимо статуса районного центра, нужны такие программы, как «Серпін», «Қандас» и другие, ведь у нас есть все условия для расселения жителей, – заверяют горожане.

Прислушаются ли власти к просьбам жителей, покажет время.

...Пока готовился материал, стало известно, что 4 ноября аким области Абай посетит Жарминский район и встретится с жителями. Люди надеются, что их проблемы будут решаться.