Никогда не терять надежду

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Елена Ульянкина

Темиртауский ТЮЗ открыл новый сезон грустной, но все же жизнеутверждающей постановкой «Поминальная молитва».

Репертуар Темиртауского теат­ра в первую очередь рассчитан на детей и подростков, но есть в нем и постановки для взрослой аудитории. Одним из таких спектаклей ТЮЗ открыл свой 34-й сезон. Публике представили пьесу российского драматурга Григория Горина «Поминальная молитва». Она написана по мотивам рассказов еврейского писателя Шолом-Алейхема «Тевье-молочник».

– В спектакле задействована вся труппа – 22 человека, – говорит художественный руководитель Темиртауского ТЮЗа Александр Чупин. – Примечательно, что все наши артисты вышли на сцену на открытии сезона, а не в конце его, как это обычно бывает.

Происходящее на сцене переносит зрителей в начало XX века в бедную деревню под названием Анатовка. Здесь живут русские, украинцы и евреи. Они, как пишет драматург, живут вместе, работают вместе, только умирать ходят каждый на свое кладбище. Главный герой пьесы – бедный еврей-молочник по имени Тевье (Владимир Хомутов). У него жена (Наталья Снегирева) и пять дочерей, три из которых – на выданье.

Отец мечтает, что им достанутся обеспеченные, образованные мужья-иудеи, но все складывается иначе. Старшая дочь Цайтл (Ирина Мальчихина) выходит замуж не за богатого мясника, а за бедного портного Мотла (Айдар Мукашев). Вторая, Годл (Анастасия Агафонова), влюблена в студента-революционера Перчика (Роман Гужель). А третья, Хава (Евгения Тесля-Ярцева), крестится и венчается с русским парнем Федором (Асанали Балмагамбет). Так происходит крушение духовных устоев главного героя. Он клянет бога, но держится. А потом новый удар судьбы: еврейские погромы и принудительное выселение из родных мест. Все эти грустные темы щедро сдобрены остроумным еврейским юмором.

– У китайцев есть такое проклятье: «Желаю тебе жить в век перемен». Вот и сейчас мы живем в век перемен, – рассуждает директор Темиртауского ТЮЗа Владимир Дроздецкий. – На наших глазах многое рушится, то же самое происходит и в пьесе «Поминальная молитва». Это история о потерях, переданная через судьбу молочника Тевье, который, казалось бы, теряет все – дочерей, веру, родину.
В конце спектакля становится понято, что он обретает все это вновь. Этой постановкой мы хотели сказать зрителям, что никогда не нужно терять надежду, даже в самые сложные времена.

Над постановкой спектакля работали режиссеры Владимир Дроздецкий и Александр Чупин, художник-постановщик Татьяна Ушакова, хореограф Оксана Квас­невская, композиторы Иван и Арина Колосовы.

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