Николь Шерзингер поблагодарила Софью Самоделкину за выступление под ее композицию

Звезды,Lifestyle
168
Дана Аменова
специальный корреспондент

Казахстанская фигуристка откатала льду произвольную программу под трек мировой поп-звезды 

Фото: Сали Сабиров

Экс-солистка Pussycat Dolls была приятно удивлена, услышав в телетрансляции арию из мюзикла «Бульвар Сансет» в собственном исполнении. Певица лично поблагодарила спортсменку в соцсетях, признавшись, что такой «сюрприз» стал для нее полной неожиданностью, сообщает Kazpravda.kz 

«Спасибо Софье Самоделкиной из Казахстана за выступление под музыку из мюзикла «Бульвар Сансет» на Олимпиаде-2026», – написала она на своей странице в Instagram.

Многочисленные фанаты американской певицы ответили, что прокат Софьи Самоделкиной под трек Николь Шерзингер стал тем редким случаем, когда мощный вокал и ледовая грация создали по-настоящему идеальный дуэт.

Ответ от 19-летней казахстанской фигуристки долго не заставил себя ждать. 

«Боже. Спасибо за прекрасную музыку! Я тебя люблю!», – ответила Самоделкина в комментариях под этой публикацией.

Напомним, набрав в сумме 207,46 балла, казахстанская фигуристка замкнула ТОП-10 на зимней Олимпиаде, обновив при этом свой личный рекорд.

 

#соцсети #Софья Самоделкина #Николь Шерзингер #Олиммпиада

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
А надо ли так?
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Новый общественный договор
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Умер звезда сериала «Анатомия страсти» Эрик Дэйн
Музыкальные инструменты из коллекции Димаша представили в А…
Второй выпуск проекта Димаша представит туристские локации …
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]