Фото: Сали Сабиров

Экс-солистка Pussycat Dolls была приятно удивлена, услышав в телетрансляции арию из мюзикла «Бульвар Сансет» в собственном исполнении. Певица лично поблагодарила спортсменку в соцсетях, признавшись, что такой «сюрприз» стал для нее полной неожиданностью, сообщает Kazpravda.kz

«Спасибо Софье Самоделкиной из Казахстана за выступление под музыку из мюзикла «Бульвар Сансет» на Олимпиаде-2026», – написала она на своей странице в Instagram.

Многочисленные фанаты американской певицы ответили, что прокат Софьи Самоделкиной под трек Николь Шерзингер стал тем редким случаем, когда мощный вокал и ледовая грация создали по-настоящему идеальный дуэт.

Ответ от 19-летней казахстанской фигуристки долго не заставил себя ждать.

«Боже. Спасибо за прекрасную музыку! Я тебя люблю!», – ответила Самоделкина в комментариях под этой публикацией.

Напомним, набрав в сумме 207,46 балла, казахстанская фигуристка замкнула ТОП-10 на зимней Олимпиаде, обновив при этом свой личный рекорд.