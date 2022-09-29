Николай Валуев получил повестку из военкомата

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал о том, что он получил повестку от военкомата по поводу частичной мобилизации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

«Мне тоже пришла повестка. На следующей неделе я обязательно явлюсь в военкомат. Если говорить с военной точки зрения, хоть я человек сугубо гражданский, то сегодня военные действия ведутся на достаточно протяжённом отрезке границы. И, конечно же, того ресурса, который является контрактным, не хватает», — приводит слова Валуева «Известия».

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев также сообщил, что получил повестку из военкомата и не намерен бегать от службы.