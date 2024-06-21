Более 30 человек пострадали в Москве во время урагана, есть погибшие

Двое погибли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото иллюстративное: mos03.ru

«По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли», — сказал представитель экстренных служб.

Ветром повалило 1185 деревьев, рухнули три опоры освещения. Повреждены 643 машины.

На Москву накануне обрушились ливневые дожди и сильный ветер. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. За сутки выпала треть месячной нормы осадков.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, по столице прошел десятибалльный шторм, порывы ветра достигали 25 метров в секунду.