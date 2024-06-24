Число погибших в Дагестане выросло до 20

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В Махачкале и Дербенте 20 человек погибли, 26 пострадали в результате нападения боевиков. Среди пострадавших и погибших есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

«В результате произошедшего 23 июня в республике террористического акта в г. Махачкале и в г. Дербенте пострадали 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов. К сожалению, из них 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица», - сказала министр, обращение которой опубликовано в Telegram-канале Минздрава республики.

По ее словам, состояние семи раненых оценивается как тяжелое.