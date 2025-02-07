Никто не забыт?

Чтобы понять, как воевали наши деды, обратимся к дневникам выдающихся полководцев. Вот что пишет в своих «Воспоминаниях и размышлениях» маршал Георгий Константинович Жуков: «Первым сюда ворвался взвод лейтенанта К. Маденова. Вместе с отважным лейтенантом смело действовали бойцы Н. П. Кондрашев, К. Е. Крютченко, И. Ф. Кашпуровский и другие. Они закидали вестибюль и коридоры ручными гранатами. Каждую комнату приходилось брать с боем».

А вот как описывает те герои­ческие события в своей книге «Весна Победы» генерал-лейтенант Ф. Е. Боков: «Особенно отличились в ходе штурма воины взвода старшего лейтенанта К. Маденова, которые первыми ворвались в ратушу. Красноармейцы К. Е. Крютченко, Н. П. Кондрашев и И. Ф. Кашпуровский в первые же минуты боя истребили около сорока гитлеровцев и уничтожили четыре их огневые точки, а старший лейтенант Маденов в рукопашной борьбе поразил насмерть кинжалом навалившегося на него гитлеровца. Ни на минуту не стихая, несколько часов длился бой внутри ратуши. Всюду – в вестибюлях, на верхнем этаже, в подвале, на лестничных клетках и в коридорах – шли яростные схватки. Могучие двери некоторых залов бойцы подрывали толом. Гитлеровцы отстреливались с каждого этажа, вели огонь вдоль коридоров. В одной из комнат засела группа эсэсовцев. На предложение сдаться они ответили яростным огнем. Тогда командир штурмовой группы приказал саперам взорвать стену. Через минуту автоматным огнем через брешь в стене все эсэсовцы были уничтожены».

Путь героя

Когда уроженец из небольшого села Актай-Сай Западно-Казах­станской области Кенжебай Маденов ушел на фронт, ему не было и 18. Тогда молодой казахский парень еще не знал, что судьба уготовит ему совершить в конце войны исторический поступок, о котором позже напишут книги, газетные статьи. Несмотря на то что сегодня имя Кенжебая Маденова вошло в учебник истории Казахстана, «Қазақстан ұлттық энциклопедиясы» и даже в «Воспоминания и размышления» самого маршала Победы Г. К. Жукова, подвиг солдата из Казахстана все же до сих пор не оценен по достоинству.

В год 80-летия Победы над фашистской Германией Атыраус­кий совет ветеранов филиала республиканского общественного объединения «Ветераны органов Комитета национальной безопас­ности РК» и потомки фронтовика, подполковника УКГБ по Гурьевской (Атырауской) области Кенжебая Маденова, ходатайствуют о присвоении ему высокого звания Халық Қаһарманы.

Но вернемся в 1943-й – год, который считается переломным в Великой Отечественной войне. Именно в этот период мать четверых детей со слезами на глазах и с тяжелым сердцем провожает из отчего дома на фронт своего четвертого, самого младшего сына Кенжебая. Из троих ушедших сыновей двоих она уже потеряла на фронтах Сталинграда и Украины.

Свое боевое крещение Кенжебай Маденов получил у села Большая Александровка, близ Кривого Рога, затем воевал на земле Молдавии. Молодого, храброго, смышленого бойца заметило командование и за проявленную храбрость наградило его орденом Красной Звезды. Затем юного солдата отправляют в военно-пехотное училище, а после его окончания в звании лейтенанта он получает должность командира стрелкового взвода 266-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии Первого Белорусского фронта. Пройдя бои за освобождение Варшавы, других польских городов, в удержании плацдарма на левом берегу Одера храбрый казах дошел до Берлина.

16 апреля 1945 года советское командование начало Берлинскую стратегическую наступательную операцию. В это время 266-я стрелковая дивизия, в которой служил лейтенант Маденов, с ожесточенными боями продвигалась к центру столицы Германии. А 29 апреля командир батальона Николай Бобылев перед взводом лейтенанта Кенжебая Маденова поставил задачу – взять штурмом один из важных стратегических узлов гитлеровской обороны – городскую ратушу – и водрузить на ней боевое Красное Знамя.

О подвиге 20-летнего парня из далекого аула Каратюбинского района было написано как в местных, республиканских, так и в зарубежных изданиях. Упоминания о храбром лейтенанте Маденове есть в книгах немецких писателей Клауса Похе и Ганса Олива «Когда кончалась ночь», советских авторов М. Мержанова «Так это было», П. Белана «Участие казахстанцев в завершающих сражениях Великой Отечественной войны». А в книге «Штурм Берлина», выпущенной Воениздатом в 1948 году, есть строки: «…На высокий купол ратуши взобрался­ раненый и окровавленный К. Маденов, скинул немецкий флаг наземь и вместе с обессилевшим комсоргом К. Громовым водрузил Красное Знамя...».

А ведь здание городского управления столицы Германии почти на 30 метров выше знаменитого Рейхстага, на котором советские бойцы 30 апреля 1945 года вод­рузили Знамя Победы. А за день до этого – 29 апреля – флаг Крас­ной армии уже развевался над мэрией Берлина.

Ранее сам Кенжебай-ага в своих воспоминаниях рассказывал журналистам разных изданий, что, достигнув вершины ратуши, они сбросили фашистский флаг со свастикой. «Развязав спрятанное под гимнастеркой алое полотнище, я успел привязать веревку к древку и вместе со своим комсоргом Громовым высоко поднял знамя над куполом с криком «Ура!». От усталости я чуть было не потерял сознание и лишь позже заметил: каска в шес­ти местах была задета пулями, а одна из них застряла в звездочке, которая была на пилотке».

За выдающийся подвиг Кенжебай Маденов был награжден вторым орденом Красной Звезды, а Константину Громову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Восстановить справедливость

Сын ветерана Махамбет Маденов рассказывает, что за плечами 20-летнего лейтенанта был богатый боевой опыт: командир взвода, два ордена Красной Звез­ды, орден Отечественной войны II степени и четыре боевые медали.

– Также у него есть восемь благодарностей от Верховного командования СССР. А после демобилизации, подлечив ранения, полученные в боях, отец продолжил путь офицера, 26 лет служил в органах КГБ Казахской ССР по Атырауской области, – говорит Махамбет Маденов.

Председатель совета ветеранов филиала республиканского общественного объединения «Ветераны органов Комитета национальной безопасности РК» по Атырауской области полковник в отставке Роман Максутов сообщил, что сегодня в департаменте КНБ РК по Атырауской области действует музей, где собраны личные вещи ветерана, на здании висит мемориальная доска. В 2005 году решением акима города и городского маслихата именем Кенжебая Маденова названа одна из улиц Атырау. В 1970 году, когда страна отмечала 25-летие Победы над фашистской Германией, Кенжебая Маденова представляли к присуждению звания Героя Советского Союза, но по непонятным причинам это так и не произошло.

В декабре 1974-го подполковник Кенжебай Маденов, не дожив до 50-летнего возраста, скончался. Два тяжелых ранения, полученных во время войны, не дали дожить главе большого семейства хотя бы до празднования 60-летия Победы.

– В 1984 году по долгу службы я был в Германии. Специально поехал на центральную площадь, чтобы увидеть здание берлинской ратуши, на верхушке которой 29 апреля 1945 года мой отец, истекая кровью, водрузил знамя Красной армии. Идя по площади, восхищаясь видом огромного здания из красного кирпича, я вглядывался в лица счастливых, улыбающихся молодых людей, беззаботно бегающих детей и думал, что им невдомек, что потомок того, кто в последние дни войны с боем завоевывал самую знаменитую достопримечательность Берлина, сейчас тоже находится здесь и вместе с ними радуется чистому и мирному небу и яркому солнцу над головой, – вспоминает Махамбет Маденов.

Для большой семьи Кенжебая- ага этот год особенный, они будут отмечать не только 80-летие Победы, но и 100-летний юбилей главы их семейства. На пороге юбилейных дат стоят его потомки – семеро детей Кенжебая-ага, девять внуков и 11 правнуков. И они верят, что подвиг героя оценят по достоинству.