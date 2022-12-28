"Никуда не делся и будет ежегодным заболеванием" – главный санврач РК о коронавирусе

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Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что коранавирус никуда не денется и будет ежегодным заболеванием, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам спикера, коронавирус никуда не денется. Он будет присутствовать всегда. Вирус уже прочно занял свое место в окружающей среде. Регистрация и ведение статистики COVID, так же, как и ОРВИ, гриппа, будет ежегодной.

"Единственное, на протяжении трех лет непонятна еще сезонность заболевания. Если сезонность гриппа и ОРВИ отмечается в октябре-апреле, то сезонность коронавируса пока еще не определена. То есть, мы регистрируем заболеваемость в течение всего года. Если брать пример Казахстана, то у нас очередной рост всегда происходил летом, и потом ещё в конце года, в начале года, то есть, в декабре-январе. Меры профилактики остаются те же самые, как и при всех инфекциях, которые передаются воздушно-капельным путем", – сказала Айжан Есмагамбетова.

Также главный санврач отметила, что нет данных о том, что после коронавируса человек сложнее переносит грипп и ОРВИ. Такую статистику не ведут.

"И в этом, наверное, нет смысла. Всё-таки два разных заболевания. Но хотела бы обратить внимание на то, что надо понимать, какой степени тяжести был коронавирус. Если заболевание протекало тяжело, с большим поражением легких, то, соответственно, восстановительный период будет тяжелый. Если на этом фоне наслоится еще и грипп, то высока вероятность, что заболевание будет проходить тяжело. Второе, в зависимости от того, когда произошло заболевание. Если время между коронавирусом и гриппом, ОРВИ очень короткое, то есть, риск тяжелого течения заболевания, потому что организм ещё не восстановился после коронавируса. Но в этом случае также важно учитывать индивидуальные особенности каждого организма: состояние иммунной системы, наличие каких-либо сопутствующих заболеваний, также группы риска", – дополнила Есмагамбетова.