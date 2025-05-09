В столице Казахстана 7 мая, в День защитника Отечества, прошел масштабный военный парад: по площади Қазақ Елі торжественным маршем прошли свыше 4 тыс. военнослужащих, проехало более двух сотен единиц техники, а в синем небе пронеслись десятки вертолетов и самолетов военной авиации.
Открыло торжество выступление Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК
Касым-Жомарта Токаева.
– Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов. Мы чествуем подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны, – сказал Президент, обращаясь к соотечественникам, солдатам и офицерам, ветеранам.