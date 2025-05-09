Открыло торжество выступ­ление Главы государства – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК

Касым-Жомарта Токаева.

– Поздравляю вас с 80-летием Великой Победы! Этот праздник стал символом высокого боевого духа наших воинов. Мы чествуем­ подвиги наших предков, героически защищавших родную землю, и чтим светлую память павших в боях за Отчизну. Мы также отдаем дань уважения солдатам, которые в мирное время стерегут покой страны, – сказал Президент, обращаясь к соотечест­венникам, солдатам и офицерам, ветеранам.

Касым-Жомарт Токаев констатировал: Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего человечества, в том числе и для Казахстана, показав, что вражда несет лишь горе и утраты, а мир – это бесценное богатство.

– Великая Победа стала неотъем­лемой частью истории нашей страны и важнейшим уроком для всего мира. Это истина, о которой мы всегда должны помнить. Отрадно, что в этот день среди нас находятся уважаемые ветераны, сумевшие выстоять в этой страшной войне. Дорогие ветераны, выражаю вам глубочайшую благодарность от имени всех соотечественников! – сказал Глава государства.

Президент заверил: героизм воинов-фронтовиков навечно останется в памяти казахстанского народа, их беззаветная любовь к Родине и самоотверженность всегда будут служить примером для потомков, а имена и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны никогда не будут забыты.

– Низкий поклон вам! Наш народ внес огромный вклад в Великую Победу. В годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше миллиона двухсот тысяч казахстанцев, половина из них героически погибли, отдав свои жизни за светлое и безопасное будущее следующих поколений соотечественников. Ратные подвиги наших земляков стали ярким свидетельством храбрости и мужества казахского народа, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Из уст Президента над главной площадью страны прозвучали имена славных сынов и дочерей Отечества, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Это Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Сагадат Нурмагамбетов, Иван Панфилов, Бауыржан Момышулы, Нуркен Абдиров, Малик Габдуллин, Сабыр Рахимов, Маншук Маметова, Алия Молдагулова, Рахимжан Кошкарбаев, Хиуаз Доспанова – всего свыше 500 казахстанцев, оставивших неизгладимый след в истории.

Помнит и гордится страна и теми, кто ковал Победу в тылу.

– Пример самоотверженности и стойкости продемонстрировали в годы войны наши труженики тыла. Из Казахстана на фронт было направлено полторы тысячи вагонов одежды и продуктов питания. В республику были перебазированы и построены сотни предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили производство военной продукции. На заводах и фабриках казахстанцы изготавливали вооружение и бое­припасы, шили обмундирование. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что чествовать Великую Победу – это прежде всего свято чтить память о наших героях. Подрастающее поколение должно знать об их боевых и трудовых подвигах. А потому Казахстан с особым вниманием подошел к празднованию 80-летия Победы: тысячи масштабных мероприятий проводятся во всех регионах, принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. Знаковое событие: в нашей стране пройдет шествие «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям»), посвященное казахстанским фронтовикам – потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты.

Особый акцент в своей речи Глава государства сделал на важности обеспечения исторической правды, сохранения традиций и защите национальных интересов.

– Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значения Великой Победы, – подчеркнул Президент. – В эпоху глобальной не­стабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Наша внешняя политика направлена на обеспечение этой цели. Казахи – мирный и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу «Жаным – арымның садағасы» («Честь дороже жизни»). Героические традиции казахского народа передаются от отца к сыну на протяжении веков. Наши легендарные батыры во времена Золотой Орды и Казахского ханства сберегли бескрайние земли Великой степи для будущих поколений. Сегодня их потомки зорко стоят на страже безопасности Казахстана, – сказал он.

Говорил Глава государства и о главном оплоте независимости страны – нашей доблестной армии, о казахстанских воинах, стойко защищающих территориальную целостность государства, спокойствие и мирную жизнь граждан. И не только в пределах Родины: Вооруженные силы Казахстана вносят вклад в поддержание международного мира и стабильности, наши вои­ны успешно участвуют в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций, что свидетельствует о высоком доверии мирового сообщества к казахстанской армии.

– Повышение обороноспособности страны – наша приоритетная задача. Мы взяли решительный курс на модернизацию Вооруженных сил и укрепление потенциала армии, Парламент принял соответствующий закон. Государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений граж­данской защиты. Сила нашей армии – в высоком моральном духе личного состава, железной дисциплине и порядке. Ваша безупречная служба – главный фактор безопасности страны и спокойствия граждан, – произнес Касым-Жомарт Токаев.

Завершил свое выступление Президент наказом всем казахстанцам: каждый должен быть достойным и ответственным гражданином страны, будучи прогрессивной нацией, казах­станцы должны неукоснительно следовать закону и порядку.

– Защита Родины – высокая честь и огромная ответственность. Это священный долг каждого граж­данина. Вместе мы построим­ Справедливый, сильный, безопас­ный и чистый Казахстан. Пусть наш труд увенчается успехом! Пусть крепнет дух нации, а наша государственность будет вечной! Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех граждан Республики Казахстан с 80-летием Великой Победы! Ура! – заключил Глава государства.

Легенды и современность – плечом к плечу

Троекратное «Ура!» раскатис­то пронеслось над площадью. Услышали его по всей стране: прямую трансляцию парада вели все республиканские телеканалы, в столице и крупных городах шест­вие можно было наблюдать на уличных LED-экранах.

На самой площади собралось более 5 тыс. человек, главные гос­ти – ветераны войны и труженики тыла. В качестве почетного гостя на главной трибуне присутствовал Генеральный секретарь Цент­рального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находившийся в нашей стране с государственным визитом.

Кроме того, на парад были приглашены представители дип­ломатического корпуса и международных организаций, депутаты и общественные деятели, делегаты из всех регионов страны, представители общественных и ветеранских организаций, а также воспитанники военно-патриотических клубов.

Командовал парадом главно­командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Мереке Көшекбаев, принимал – министр обороны Руслан Жаксылыков. Открыла парад группа знаменосцев Службы государственной охраны, пронесших по площади Государст­венный флаг РК, вслед за которым развевалось Знамя Победы – официальная копия Знамени 150-й стрелковой дивизии, преемницы 151-й Кустанайской бригады, в составе которой сражались герои Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов, которые первыми водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. За этот подвиг Рахимжану Кошкарбаеву было присвоено высшее звание «Халық Қаһарманы» в 1999 году.

В шествии приняли участие более 20 парадных расчетов, представивших все виды Вооруженных сил республики. Особой частью парада стало шествие военных в форме времен Великой Отечественной войны: шеренгой прошли пехотинцы с винтовками Мосина, принявшие на себя всю тяжесть первых боев, женщины-военные в форме снайперов, летчиков и пулеметчиц.

Первыми перед трибунами прошли военнослужащие управления главнокомандующего Сухопутными войсками – самого многочисленного и разнопрофильного вида Вооруженных сил. Затем проследовали расчеты сил Воздушной обороны, после – представители Военно-морских сил. Чеканили шаг бойцы под­разделения Сил специальных операций, которых сменили десантники. К слову, военнослужащие Десантно-штурмовых войск в прошлом году совершили более 8 тыс. прыжков с парашютом – рекордное количество за всю историю этого рода войск.

Безусловно, эффектнее всего выглядела рота женщин-военнослужащих. Слепя кипенно-белыми элементами обмундирования, прошли участницы и победительницы Армейских международных игр, учений и других конкурсов.

Пеших участников парада сменила техника. И тут тоже была историческая составляющая: колонну возглавил легендарный танк Т-34 – «голос самой истории». Исторический факт: 15 сентября 1942 года танковая колонна «Комсомолец Казахстана» (46 танков Т-34), построенная на средства, собранные казах­станцами, была передана 7-му и 13-му отдельным танковым полкам Сталинградского фронта.

Увидели зрители парада и не менее легендарную «катюшу» – боевую машину реактивной артиллерии БМ-13, ставшую еще одним символом боевого духа советских защитников.

Представили на параде и современную военную технику: перспективный образец бронированной колесной машины 8х8 казахстанско-турецко-китайского производства, прошедший опытную войсковую эксплуатацию с условным наименованием «Таймас 8х8»; беспилотный авиационный комплекс «Шағала-М», предназначенный для ведения разведки, наблюдения и целеуказания в автоматическом режиме по маршруту; военную технику Национальной гвардии «Айбар», «Орал-ВВ», «Барыс

6х6», «Алан-2».

Авиационную часть открыл пролет вертолетов Ми-171, пронесших стяг Казахстана и знамя Вооруженных сил, а завершила шестерка бронированных дозвуковых военных самолетов-штурмовиков Су-25, окрасивших лазурное небо в цвет государственного флага.

Голоса истории, настоящего и будущего

Парад в честь 80-летия Великой Победы – это в первую очередь память. О людях, которые были участниками Великой Отечественной войны и свидетелями тех времен. Это также напоминание о важности мира, чествовании тех, кто стоит на его страже.

Наталья Гончарова из Тараза – дочь Героя Социалистического Труда, почетного гражданина города Тараза Петра Терентьевича Гончарова. После того как в начале Великой Отечественной войны пришла похоронка на отца, а старшие братья ушли на фронт, 11-летний Петя Гончаров взял на себя ответственность за всю большую семью: работал в колхозе, изготавливал для фронта телеги, сани. За свой самоотверженный труд в 1947 году получил от имени Президиума Верховного Совета СССР первую и самую для него ценную медаль – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

– День Победы – это светлый праздник, важный и для нас, и для будущих поколений. И хочу лично передать огромную благодарность нашему Президенту. Знаю, что его дядя и мой дедушка вместе воевали подо Ржевом, там же и остались, в братской могиле – навечно. Их имена высечены на мемориальном комплексе советскому солдату в деревне Трубино. Наш Президент посещал этот комплекс, видя эти кадры, я плакала у экрана – спасибо за память! – растрогалась Наталья Петровна.

Оказалось, что жительница Тараза – поэтесса, там же, на трибуне, продекламировала свои стихи:

«Мы должны судьбу благодарить,

Что нам дано на этом свете жить.

Растить детей, смеяться

и любить.

И тем, что мы имеем, дорожить.

Стремиться надо неизвестное узнать,

И то, что нужное, – в ненужном

распознать.

Идти за счастьем и не думать

о плохом, идти вперед,

оно ведь за углом...»

Пришел на парад с мамой и 9-летний Айжас Байсаков, в военной форме. Мальчик уже имеет планы на будущее – хочет служить. Оно и оправданно: и мама, и папа – офицеры, служившие в войсках радиационной, химичес­кой и биологической защиты Вооруженных сил РК.

– Я знаю, что Бауыржан Момышулы воевал на фронтах Великой Отечественной войны, защищал Родину от фашистов. И про панфиловцев я слышал, – рассказал Айжас, у которого в планах стать или танкистом, или снайпером.

Поделилась своими впечатлениями уже после парада капитан Зульфия Шамшиева из управления главнокомандующего Сухопутными войсками – именно она возглавляла женскую роту.

– Что могу сказать? Испытываю гордость – за Родину, за торжественность момента, за себя и своих девочек. Когда-то, на 70-летие Победы, я сама шла в почетном расчете по этой же площади. А сегодня вела других – теперь уже ввиду опыта и заслуг. Сводная рота – это честь и гордость наших Вооруженных сил, женщины съехались из разных гарнизонов республики. Вы только посмотрите, насколько хороши наши женщины: улыбка, стать, фигура – каждая как модель! – улыбалась офицер-воспитатель.

Критерии отбора на парад действительно были жесткими – рост 167 или 180 см. Почему именно так?

– Как вы могли увидеть, у нас шла историческая «коробка» (блок военнослужащих. – Авт.) в три шеренги, так вот там девочки были ростом 167 сантиметров как раз. Ведь Маншук Маметова, Алия Молдагулова были совсем юными, тоненькими девочками, примерно такого роста. Отбор проводился по антропометрическим данным, возрастной категории, состоянию здоровья, физической выносливости, морально-психологическому состоянию. В том числе лично мной, – рассказала подробности «закулисья» парада Зульфия Шамшиева.