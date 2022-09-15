Низко пролетавший метеор удивил британцев

В Британии низко пролетел метеор, очевидцы сообщают, что его "можно было услышать", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Более 200 сообщений о метеоре, пролетевшем в среду вечером в небе над Шотландией и Северной Ирландией, поступило от местных жителей в организацию UK Meteor Network, занимающуюся сбором данных о метеорах.

"Большинство сообщений поступает из Шотландии и Северной Ирландии. Только что перевалило за 200", - говорится в сообщении на странице в Twitter организации.

Свидетели утверждают, что объект находился "настолько низко, что его можно было услышать". Многие очевидцы также сообщают, что слышали громкий хлопок, когда объект вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер.

Согласно первоначальным сообщениям, метеорит направлялся с юго-запада над островом Ирландия в сторону Шотландии.