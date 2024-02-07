Ночь. Прошлое. Стихи...

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Дина Боранбаева, область Жетысу

Десятки посетителей смогли узнать больше о жизни и творчестве Ильяса Жансугурова в рамках проекта «Ночь в музее», приуроченного к 130-летию поэта.

фото предоставлено КГУ «Jetisu Jastary»

После семи часов вечера в Литературном музее Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане непривычно многолюдно. Более пятидесяти человек, в основном студенты, собрались здесь, чтобы неспешно ознакомиться с обширной коллекцией личных вещей именитого поэта. Они смогли увидеть рабочее место мастера слова, его одежду, любимые книги, оригиналы рукописей и многое другое. Всего в музее насчитывается свыше шести тысяч экспонатов. Ночным посетителям подробно рассказали о детстве и юности Илья­са, о его обширной деятельности, включавшей поэзию, писательство, журналистику, этнографию, исторические исследования...

Дополнением к живым рассказам стал показ документального фильма об Ильясе Жансугурове. Также на этой встрече все желающие могли продекламировать любимые произведения автора, за что самые лучшие ораторы получали символические призы.

Познавательное мероприятие организовано КГУ «Jetisu Jastary» совместно с Литературным музеем Ильяса Жансугурова. Проект «Ночь в музее» для многих молодых людей стал возможностью не привычно провести свободное от учебы или работы время в развлекательных местах, а прикоснуться к истории и значительно расширить свои знания.

– Я узнала новые подробнос­ти трагической судьбы поэта. Ильяс Жансугуров, оказывается, даже успел сняться в фильме, – не скрывает восхищения учащаяся второго курса Zhansugurov college Диляра Сембекова. – Увидев, сколько всего он успел сделать за свою короткую жизнь, понимаешь, насколько же гениальной и неординарной личностью он был. Теперь нам с друзьями хочется ближе ознакомиться с его произведениями.

Проект направлен на популяризацию творческого наследия Ильяса Жансугурова и повышение духовности и патриотизма граждан, уточняют организаторы, добавляя, что в рамках празднования юбилея поэта пройдут и другие культурно-массовые мероприятия.

#ночь в музее #Ильяс Жансугуров #130-летие #Jetisu Jastary

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