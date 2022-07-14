Ночные автобусы до аэропорта запустят в Нур-Султане

С 15 июля до 8 августа в городе Нур-Султане до аэропорта будут курсировать ночные рейсы общественного транспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram компании City Transportation Systems.

Такое решение принято в связи с временным переходом столичной воздушной гавани на ночной режим работы.

«Обеспечение пассажиров общественным транспортом будет производиться маршрутом под №10. Время выезда ночных рейсов маршрута №10 с аэропорта: 23:18, 00:29, 01:59, 02:59.

Дневное расписание движения маршрута остаётся без изменений», – отметили в компании.