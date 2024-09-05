Ночные заморозки прогнозируют в некоторых регионах Казахстана

«По-прежнему на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, идут дожди с грозами: на севере и востоке республики - временами сильные дожди; ночью 7 сентября в горных районах востока и юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, снег).

Лишь на западе Казахстана, с отрогом северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов», - сообщили синоптики.