Ногаева освободили от должности акима Мангистауской области

Кадровые назначения, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Соответствующий указ президента опубликовала Акорда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

«Указом главы государства Ногаев Нурлан Аскарович освобожден от должности акима Мангистауской области», - говорится  в сообщении.

Ногаев Нурлан Аскарович родился 30 июля 1967 года в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области. В 1993 году окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина по специальности горный инженер.

В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные экономические отношения», в 2006 году - Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начал электромонтером на станции Кандыагаш города Октябрьска Актюбинской области.

Затем работал старшим экспертом по нефтепродуктам в г. Москве, начальником отдела ТОО «Гили-Паскер» (1993-1995), заместителем генерального директора малого предприятия «Отырар Лтд» в г. Алматы (1995-1996), с 1996 по 2006 г. инженером по маркетингу, начальником отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральным директором ТОО «Казахтуркмунай».

С февраля по август 2006 года являлся исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз». С августа 2006 года работал директором департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С сентября 2007 года – являлся заместителем акима Западно-Казахстанской области, курирующим вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора.

20 января 2012 года назначен акимом Западно-Казахстанской области.

С 2016 по 2019 годы аким Атырауской области. С 18 декабря 2019 года по 7 сентября 2021 года министр энергетики.

С 7 сентября 2021 года назначен акимом Мангистауской области.

#Токаев #указ #аким #Ногаев

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