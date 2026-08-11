Нокаут в первом раунде

Наш 29-летний файтер нокаутировал бразильца Бруно Лопеса за секунду до окончания первого раунда: рефери остановил поединок на отметке 4:59. Для Нургожая этот успех стал 12-м в профессиональной карьере, вторым подряд под эгидой UFC и первым досрочным финишем в американском промоушене. Теперь его статистика в лиге насчитывает две победы и два поражения. Поединок являлся заключительным по действующему контракту спортсмена с организацией.