Норма закона о госслужбе признана не соответствующей Конституции РК

Фото: пресс-служба Конституционного суда РК

Конституционный суд по итогам рассмотрения обращения гражданина Б.К. Аргумбаева признал подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» не соответствующим пункту 1 статьи 24, пунктам 2 и 4 статьи 33 и пункту 1 статьи 39 Конституции.

«Правительству не позднее 6 месяцев необходимо внести в Мажилис Парламента Республики Казахстан проект закона, направленный на приведение законодательства РК в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда РК, изложенными в данном нормативном постановлении», – говорится в сообщении.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.