Ноутбук за спасение

Ученик 8-го класса школы № 37 им. К. Укибаева Мактааральского района Нуркельды Нурполат увидел, что по каналу плывет маленький мальчик. Не задумываясь, школьник прыгнул в воду и вытащил ребенка. Тот уже был без сознания. Нуркельды тут же начал оказывать ему первую помощь: разминал конечности, сделал искусственное дыхание. Невероятно, но ему удалось реанимировать малыша. При­ехавшие медики убедились, что здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает, и отметили, насколько точно и быстро действовал подросток.

Нуркельды Нурполат родился 1 декабря 2008 года. Он второй ребенок в семье, в которой воспитываются шестеро детей – три мальчика и три девочки. Он на отлично учится в школе, активно участвует в общественной жизни, играет в футбол, принимает участие в соревнованиях.

Дархан Сатыбалды, награждая юного спасателя, поблагодарил подростка за смелый поступок и активную жизненную позицию.