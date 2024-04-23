Новаторы степных просторов

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Кадиша Ныгмет

В NU представили книгу о женщинах-предпринимательницах

Фото: пресс-служба NU

Женщины играют важную роль в развитии казах­станской экономики, возглавляя почти половину субъектов малого и среднего бизнеса. Их вклад в ВВП от общего объема МСБ составляет почти 40%, эта цифра медленно, но верно растет. Об этом говорила в своей приветственной речи первый заместитель министра торговли и интеграции РК Айжан Бижанова на презентации книги «Новаторы степных просторов: вдохновляющие истории казахстанских женщин-предпринимательниц», которая прошла 18 апреля в NU.

– Эта книга не просто вдохновляет, она обучает. На ее страницах читатель может понять основы предпринимательской деятельности, увидеть истории успеха, примеры веры в себя, в свое дело. Я прочитала все 50 историй на одном дыхании и подумала: сколько мудрости, стойкости, силы в этих женщинах! – отметила Айжан Бижанова, написавшая предисловие к книге.

В сборнике представлены истории полусотни женщин-предпринимательниц Казахстана, которые разрушают стереотипы и завоевывают успех в самых различных сферах – от обувного пошива до тепло­энергетики. Среди героинь книги – известные продюсер и актриса Баян Максаткызы, телеведущая и блогер Динара Сатжан, десятки казахстанок, чьи имена еще не так известны, но должны звучать громче. Этот сборник, подготовленный членами Исследовательского центра предпринимательства NU (NURCE), поможет подсветить нелегкий путь и неве­роятный успех этих женщин.

Авторы проекта – Шумайла Юсаф­зай, Нурлыхан Альджанова и Нурлан Кулбатыров, директор и члены (NURCE), – поведали, что книга раскрывает проблемы, с которыми сталкиваются­ женщины в бизнесе, и предлагает способы разрушения социальных барьеров, мешаю­щих развитию предпринимательства.

– Сборник «Новаторы степных просторов» представляет разнообразие и широту предпринимательской дея­тельности казахстанских женщин, подчеркивая их передовые идеи, лидерские качества и непоколебимое стремление к совершенству. Он приглашает читателей воочию убедиться в преобразующей силе женского предпринимательства в формировании различных отраслей, в содействии экономичес­кому росту и в стимулировании позитивных изменений в обществе, – рассказывает соавтор книги, ассистент-профессор Высшей школы бизнеса NU, директор NURCE Шумайла Юсафзай.

Многие героини приехали из разных уголков Казахстана, чтобы посетить презентацию и услышать вдохновляющие истории других женщин-предпринимательниц, найти точки совместного роста и новые возможности. Копии сборника на трех языках NURCE направит в библиотеки других университетов, а также в Национальную библиотеку.

Кроме того, в конце презентации авторы поделились новостью: они уже взялись за написание новой книги, которая будет фокусироваться на женщинах в тех сферах, где сегодня в основном доминируют мужчины.

#Образование #университет #книга #женщины #предприниматели #NU

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