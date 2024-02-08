Новая глава Минздрава выразила свою позицию по посмертному донорству

Здравоохранение, Мнения
118
Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По ее мнению, в этом опросе важны настроения людей, их доверие к системе здравоохранения

Фото: t.me/senate_kz

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, выразила свою позицию относительно перспектив введения обязательного посмертного донорства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее мнению, в этом опросе важны настроения людей, их доверие к системе здравоохранения

- В принципе, на законодательном уровне у нас в Казахстане работа по посмертному донорству урегулирована. Возможно, она где-то требует совершенствования, но в целом это зависит не только от законодательной базы. Здесь очень большой вопрос доверия населения к системе здравоохранения. Также есть вопросы к тарифной политике – по тарифам, которые получают медорганизации, определены 16 центров, определяющие потенциальных доноров. Мы будем над этим работать, этот вопрос я сама озвучивала, - сказала глава Минздрава.

Она подчеркнула, что население должно проявить готовность к посмертному донорству.

- Я считаю, что для такого должно быть готово само население в первую очередь. Делать это силовыми путями, думаю, неправильно. То законодательство, которое у нас есть, в принципе позволяет организовать органное донорство должным образом. Только через информационную работу и поддержку населения это нужно будет сделать поэтапно, - заключила министр.

#мнение #министр #труп #донорство #Альназарова

Популярное

Все
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Кинотеатр на колесах
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
...А дома – лучше
А про надбавку позабыли
Водонапорные башни обмерзают в Северо-Казахстанской области
Путь, не усыпанный лепестками роз
Не ошибиться с прогнозом
Жить надо по средствам
Верните кодексу профессионализм!
Есть бизнес-идея и желание трудиться, но нет стартового капитала?
Сдерживать тарифы или развиваться?
Нельзя снижать темпы
Публичная порка
Нужна прозрачная ценовая политика
Первому министру обороны посвящается
Этот прекрасный мир
Село ждет специалистов
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
Путеводная звезда
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Альназарова ответила на вопрос об отмене ОСМС
Эксперт о переходе на единый часовой пояс в Казахстане: С к…
В Эквадоре одобрили эвтаназию
Жить надо по средствам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]