Новая глава Минздрава выразила свою позицию по посмертному донорству

По ее мнению, в этом опросе важны настроения людей, их доверие к системе здравоохранения
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, выразила свою позицию относительно перспектив введения обязательного посмертного донорства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По ее мнению, в этом опросе важны настроения людей, их доверие к системе здравоохранения
- В принципе, на законодательном уровне у нас в Казахстане работа по посмертному донорству урегулирована. Возможно, она где-то требует совершенствования, но в целом это зависит не только от законодательной базы. Здесь очень большой вопрос доверия населения к системе здравоохранения. Также есть вопросы к тарифной политике – по тарифам, которые получают медорганизации, определены 16 центров, определяющие потенциальных доноров. Мы будем над этим работать, этот вопрос я сама озвучивала, - сказала глава Минздрава.
Она подчеркнула, что население должно проявить готовность к посмертному донорству.
- Я считаю, что для такого должно быть готово само население в первую очередь. Делать это силовыми путями, думаю, неправильно. То законодательство, которое у нас есть, в принципе позволяет организовать органное донорство должным образом. Только через информационную работу и поддержку населения это нужно будет сделать поэтапно, - заключила министр.