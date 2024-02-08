Новая глава Минздрава выразила свою позицию по посмертному донорству

По ее мнению, в этом опросе важны настроения людей, их доверие к системе здравоохранения

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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отвечая на вопросы журналистов в Сенате, выразила свою позицию относительно перспектив введения обязательного посмертного донорства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее мнению, в этом опросе важны настроения людей, их доверие к системе здравоохранения

- В принципе, на законодательном уровне у нас в Казахстане работа по посмертному донорству урегулирована. Возможно, она где-то требует совершенствования, но в целом это зависит не только от законодательной базы. Здесь очень большой вопрос доверия населения к системе здравоохранения. Также есть вопросы к тарифной политике – по тарифам, которые получают медорганизации, определены 16 центров, определяющие потенциальных доноров. Мы будем над этим работать, этот вопрос я сама озвучивала, - сказала глава Минздрава.

Она подчеркнула, что население должно проявить готовность к посмертному донорству.