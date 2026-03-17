Новая Конституция должна стать инструментом социальной справедливости - ОСДП

Конституционная реформа
11

для сельчан и пайщиков

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) провела в столице экспертную встречу, посвященную имплементации норм обновленного Основного закона в аграрный сектор экономики. Ключевой темой обсуждения стала защита прав владельцев земельных паев и правовой статус личных подсобных хозяйств (ЛПХ) через призму принятых конституционных изменений, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие открыл председатель ОСДП, депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, выступив с программным заявлением партии по случаю принятия новой Конституции. Давая оценку официальным итогам республиканского референдума (явка 73,12%, поддержка — 87,15%), он подчеркнул: беспрецедентный уровень доверия граждан накладывает на политические силы особую историческую ответственность.

«Результат референдума - это не финишная лента, а точка старта. Мы входим в этап, когда каждая буква обновленной Конституции должна превратиться в работающий закон. В частности, статья 8 теперь закрепляет, что земля и недра принадлежат народу - и это наш главный ориентир. Для нас, социал-демократов, принципиально важно, чтобы этот правовой щит стал ощутимым для каждой семьи. Фракция ОСДП уже инициировала законопроект по вопросам условных земельных долей и там внесли поправки в статьи 79 и 101 Земельного кодекса, которые ограничивают произвол ТОО при залоге земель, напрямую реализуя это конституционное право народа на национальное богатство», - заявил Асхат Рахимжанов.

Политическую значимость итогов голосования и роль регионов в этом процессе отметил заместитель председателя ОСДП Тазабек Самбетбай. По его словам, цифры референдума подтверждают общенациональный запрос на перемены, который партия фиксировала по всей стране.

«Итоги референдума подтвердили: народ сделал осознанный выбор в пользу новой правовой реальности. Это прямой запрос на реализацию концепции «Социального государства», заложенной в 1-й статье Конституции. От Алматы до самых отдаленных районов мы видели высокую вовлеченность граждан. Такая явка - это мощный мандат на системные преобразования, направленные на повышение благосостояния народа, как того требует Основной закон», - подчеркнул Тазабек Самбетбай.

В практической части встречи акцент был сделан на многолетней проблеме распределения земельных долей. Руководитель центрального аппарата ОСДП Максут Насибулов, специализирующийся на защите прав пайщиков, отметил, что новая правовая реальность позволяет по-новому взглянуть на решение застарелых земельных споров.

 «Концепция Справедливого Казахстана невозможна без восстановления прав тысяч сельчан. Новая редакция 29-й статьи Конституции сделала право собственности императивным, и мы используем это для защиты пайщиков. Наши предложения по правкам в закон «О ТОО» (ст. 46, 48), устанавливающие жесткий срок в 1 месяц для созыва собрания по выделу доли, создают тот самый «Закон и Порядок», который требует Преамбула Конституции. Мы также настаиваем на обязательной переоценке уставного капитала раз в 3 года, чтобы защитить вклады сельчан от инфляции», - подчеркнул Максут Насибулов.

Вопросы продовольственной безопасности и выживания сельских территорий поднял председатель столичного филиала ОСДП Талгат Омаров. По его мнению, именно личные подсобные хозяйства сегодня нуждаются в особом конституционном внимании как база социальной стабильности.

«ЛПХ производят до 50% сельхозпродукции, но до сих пор остаются в «серой зоне». Инициируемый нами законопроект по ЛПХ полностью синхронизирован со статьями 88 и 91 Конституции о местном самоуправлении: мы предлагаем передать функции управления пастбищами и сенокосами напрямую местным сообществам (кеңесам). Наша цель - обеспечить сельчанам прямой доступ к ресурсам, ведь социальная справедливость начинается с возможности честно зарабатывать на своей земле, принадлежащей народу по праву», - отметил Талгат Омаров.

В ходе дискуссии эксперты и представители аграрного сектора сошлись во мнении, что переход к профессиональной однопалатной системе парламента и создание Народного совета позволят быстрее и эффективнее доносить нужды сельских жителей до центров принятия решений. ОСДП берет на себя роль основного контролера за реализацией воли народа, выраженной на референдуме.

 

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]