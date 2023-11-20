Новая квота приема кандасов установлена в Казахстане

Приказ главы МТСЗН РК изменил нормы квоты для кандасов и переселенцев, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Согласно вновь принятому документу, внесшему изменения в действующий приказ по квотам на текущий год, квота по приему кандасов с увеличилась с 1 925 до 2 337 человек.

Вместе с тем квота приема переселенцев снизилась с 6 727 до 6 592 человек.

Ранее в Минтруда озвучили, сколько кандасов вернулись в Казахстан.

Более 580 семей переселенцев в Казахстане получили сертификаты экономической мобильности.