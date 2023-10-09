Как получить матпомощь для покупки жилья переселенцам

Более 580 семей переселенцев в Казахстане получили сертификаты экономической мобильности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

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Как рассказали в министерстве, сертификат экономической мобильности (СЭМ) предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

Матпомощь предоставляется в форме денежного обязательства местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком, и (или) госпрограммы жилищного строительства, утвержденной правительством.

СЭМ для покупки жилья предоставляется при наличии предварительного договора или договора купли-продажи жилья.

При строительстве жилья СЭМ предоставляется с учетом наличия в собственности земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с земельным и другим законодательством РК.

Для использования СЭМ в качестве части первоначального взноса при покупке жилья нужно предоставить письмо от банка об одобрении выдачи жилищного займа. При этом сертификат экономической мобильности предоставляется для приобретения жилья только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

В ведомстве напомнили, что переселенцам кроме сертификата экономической мобильности в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» также предоставляются и другие меры господдержки:

- субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи;

- субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение 12 месяцев, в размерах от 15 до 30 МРП, в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

- работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном переселении, единовременно предоставляется субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП за каждого принятого работника, при условии трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее 2 лет и обеспечения жильем;

- направление на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.