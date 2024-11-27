Новая услуга для водителей появилась на портале eGov.kz

Цифровизация, Госуслуги
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Дана Аменова
корреспондент

Справку 073у могут получить казахстанцы в три клика на портале eGov.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пользователи портала eGov.kz могут получить медицинскую справку формы 073/у, подтверждающую, что получатель в состоянии управлять транспортным средством, сообщает Kazpravda.kz

По информации НИТ, новая услуга значительно упрощает процесс оформления, продления и восстановления водительского удостоверения.

Медицинская справка формы 073/у — обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.

Ранее граждане получали эту справку в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех специалистов (терапевта, психиатра-нарколога, офтальмолога и отоларинголога).

Благодаря новой услуге, процесс получения медицинской справки на портале eGov.kz стал проще.

Теперь пользователь получает справку в электронном формате после завершения медицинского осмотра, а цифровой документ автоматически сохраняется в единой базе данных.

Как получить услугу онлайн:

- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Здравоохранение – Медицинская помощь»;

- выбрать услугу «Выдача медицинской справки по форме № 073/у»;

- подписать запрос одним из доступных методов подписания.

В результате получения услуги медицинская справка с заключениями специалистов будет доступна в личном кабинете пользователя в формате PDF. Справка действительна в течение одного года с момента её получения.

Новая услуга была реализована при сотрудничестве Комитета госуслуг Минцифры, АО «Национальные информационные технологии» и Минздрава. 

Ранее собщалось, что восемь видов медсправок будут выдаваться только в электронном виде.

Напомним, в мобильном приложении eGov Mobile был запущен новый сервис — «Гид кредитной и страховой истории». Также ранее стало известно, что казахстанцы могут получать и передавать данные о воинской службе через приложение eGov Mobile. Это стало возможным благодаря обновлению сервиса «Цифровые сведения». 

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