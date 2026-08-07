Новая волна аномальной жары снова накроет Казахстан

Погода
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по республике на ближайшие дни, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, погоду на территории Казахстана будет формировать обширный антициклон – ожидается жаркая, сухая погода.

На западе, северо-западе страны Северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные системы в конце периода принесут дожди с грозами и усилением ветра, в отдельных районах возможно выпадение града.

Также на востоке республики в начале периода и все дни в горных районах юга и юго-востока будет оказывать влияние южный циклон – ожидаются дожди с грозами.

Жителей всех регионов ожидает очередная волна жары: теплые воздушные массы, поступающие с районов Ирана, обусловят повышение температуры воздуха на севере, востоке страны до сильной жары 35-39 градусов, на юге до сильной жары 35-41 градус, а на западе, в центре страны до очень сильной жары 36-41 градуса.

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