Новый тайфун идет на Китай

В КНР продлили действие «синего» предупреждения в связи с приближением тайфуна «Долфин», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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Национальный метеорологический центр /НМЦ/ Китая в четверг продлил действие предупреждения "синего" уровня в связи с приближением тайфуна "Долфин" к восточным прибрежным районам страны.

По состоянию на 05:00 четверга по пекинскому времени тайфун "Долфин", 13-й по счету в этом году, бушевал над северо-западной частью Тихого океана, в 1 360 км к востоку от города Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая. Максимальная скорость ветра вблизи его эпицентра достигла 42 м/сек.

Сильный тропический шторм, по прогнозам экспертов, будет двигаться в западном направлении со скоростью 15-20 км/ч. При этом его интенсивность практически не изменится или слегка усилится. В пятницу он войдет в акваторию Восточно-Китайского моря, постепенно приближаясь к побережью Восточного Китая.

В период с 08:00 четверга до 08:00 пятницы сильные ветры ожидаются в большинстве районов Восточно-Китайского моря, юго-восточной части Желтого моря, водах к востоку от Тайваня и у восточного побережья острова, в проливе Баши, а также в центральной и южной частях Южно-Китайского моря.

Жителям прибрежных регионов на востоке Китая рекомендуется пристально следить за последними прогнозами и информацией о раннем предупреждении о тайфуне, а также заранее подготовиться к его воздействию.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.