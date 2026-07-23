Новеллы, которые нас защитят

– Нововведение предполагает получение каждым работником базовых знаний и навыков для защиты своей цифровой безопасности, а также безопасное использование информационных систем и служебных данных. Работодатели будут утверждать внутренние правила и организовывать обучение сотрудников. Оно станет обязательным для сотрудников государственных органов, акиматов и представителей критически важных объектов, – сообщил представитель ведомства.

Обязательным станет и ежегодный аудит кибербезопасности. Владельцы критически важных цифровых объектов должны будут проводить проверки и ежегодно направлять отчеты в Комитет по информационной безопасности. Функции госконтроля в этой сфере переданы также Комитету нацбезопасности.

Важное дополнение: отныне организации будут обязаны уведомлять об утечке персональных данных не только госорганы, но и самих граждан, чьи данные были скомпрометированы. Для еще большей защищенности в Казахстане организуют реестр крупных операторов персональных данных, для которых предусмотрят дополнительные требования по защите информации.

Говоря о борьбе с киберпреступнос­тью, Досжан Мусалиев отметил, что в Казахстане активно принимаются меры по противодействию кибермошенничест­ву (в прошлом году был принят пакет законодательных поправок). Вместе с тем ставка делается на повышение киберграмотности населения. В помощь казахстанцам – бесплатные цифровые сервисы и образовательные платформы.

Так, сервис «Стоп-кредит» в приложении eGov Mobile позволяет установить добровольный запрет на оформление кредитов. Платформа NomadGuard помогает проверить возможные утечки персональных данных и выявить фишинговые ссылки. Также доступны бесплатные образовательные ресурсы, например, онлайн-курс на eGov и eGov Mobile для детей и родителей, разработанный совместно с UNICEF, по вопросам кибербуллинга, защиты персональных данных и безопас­ного поведения в Интернете. При этом в министерстве напомнили не забывать и базовые меры по киберкультуре.

Еще одна новость от МИИЦР: в авгус­те вступают в силу законодательные изменения в сфере телекоммуникаций. Закон, подписанный Президентом 19 июня, предусматривает важные меры. В частности, услуга по верификации абонентских устройств перейдет под госрегулирование.

Отдельный блок изменений направлен на защиту сетей связи и борьбу с мошенничеством. Так, например, введено лицензирование услуг доступа к Интернету, IP-телефонии, транкинговой связи. Внедрена маркировка звонков на абонентские устройства сотовой связи, теперь абонент сможет отличать официальные звонки от мошеннических – информация будет отображаться на экране устройства.

Абоненты также могут воспользоваться функцией отказа от рекламных и информационных рассылок операторов связи и услуг автодозвона.

Оградят граждан и от случайной (необдуманным кликом по рекламе) подписки – теперь дополнительные платные услуги связи и Интернета будут подключаться с двухэтапного согласия абонента, которое можно подтвердить через приложение оператора связи, СМС, звонок или USSD-запрос.