Новые авиарейсы свяжут Казахстан и Китай

Международное сотрудничество, Транспорт
77
Аменова Дана
Корреспондент

Китайская авиакомпания China Southern Airlines запускает рейсы в Казахстан из нового аэропорта Пекина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации. 

Фото: Kazpravda.kz

По информации КГА, с 25 января 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Пекин.

В комитете отметили, что China Southern Airlines входит в тройку крупнейших авиакомпаний Китая, является крупнейшим воздушным перевозчиком Азии по размеру флота и 6-м в мире по объему пассажирских перевозок. Авиакомпания имеет флот в размере более чем 650 воздушных судов (А319/320/321/330/350, Б737/777/787, ARJ21, C919) и выполняет полеты в более чем 230 городов в Китае и по всему миру.  

Рейсы будут выполняться из нового «Международного аэропорта Пекин Дасин» с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота) на воздушных судах типа Airbus-А320.

Также в Комитете гражданской авиации добавили, что международный аэропорт «Пекин Дасин» является одним из крупнейших аэропортов в мире, расположенный в столице Китая, пекинском районе Дасин. Расстояние до центра Пекина составляет 46 км. Открыт 25 сентября 2019 года. Аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. В 2022 году пропускная способность аэропорта составила 45 млн пассажиров в год. До 2025 года планируется увеличить пропускную способность до 72 млн пассажиров, и в перспективе до 100 млн пассажиров в год.

#Китай #соглашение #аэропорт #КГА #открытие #запуск #авиарейсы #Пекин

Популярное

Все
Максимальный результат
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Готовить физиков и инженеров
Как накормить страну
Подарок учащимся
Зарубежное образование стало доступным
В Астане чествовали обладателей государственной молодежной премии «Дарын-2023»
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
На защите прав и безопасности
Новая школа сдана в эксплуатацию в Жетысае.
Звезды дзюдо в Алматы
Хранители истории
В гостях у сказки
Решение должно быть взвешенным
«Динамо» – сила!
Искусство формирует духовность
Время неотложных реформ
Итоги года: продовольственная безопасность и развитие АПК
Столица для всех
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнеса
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Алдар Косе и все-все-все
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Рукописи об истории казахов найдены в архивах США
Разграничение полномочий между властями способствует развитию регионов Казахстана - политолог Ника Читадзе
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Автолюбитель устроил опасный дрифт в центре Уральска
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона

Читайте также

Схемы движения ряда маршрутов изменены в Астане
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов …
Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничест…
Вопросы сотрудничества обсудил премьер-министр Казахстана с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]