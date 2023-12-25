Новые авиарейсы свяжут Казахстан и Китай

Китайская авиакомпания China Southern Airlines запускает рейсы в Казахстан из нового аэропорта Пекина, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

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По информации КГА, с 25 января 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Пекин.

В комитете отметили, что China Southern Airlines входит в тройку крупнейших авиакомпаний Китая, является крупнейшим воздушным перевозчиком Азии по размеру флота и 6-м в мире по объему пассажирских перевозок. Авиакомпания имеет флот в размере более чем 650 воздушных судов (А319/320/321/330/350, Б737/777/787, ARJ21, C919) и выполняет полеты в более чем 230 городов в Китае и по всему миру.

Рейсы будут выполняться из нового «Международного аэропорта Пекин Дасин» с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота) на воздушных судах типа Airbus-А320.

Также в Комитете гражданской авиации добавили, что международный аэропорт «Пекин Дасин» является одним из крупнейших аэропортов в мире, расположенный в столице Китая, пекинском районе Дасин. Расстояние до центра Пекина составляет 46 км. Открыт 25 сентября 2019 года. Аэропорт имеет 4 взлетно-посадочные полосы. В 2022 году пропускная способность аэропорта составила 45 млн пассажиров в год. До 2025 года планируется увеличить пропускную способность до 72 млн пассажиров, и в перспективе до 100 млн пассажиров в год.