Новое авто знакомой за 19 млн тенге сжег в отместку астанчанин
Транспорт , Происшествия
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Житель города Астаны поджег новый автомобиль знакомой из-за ссоры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В 05:50 в полицию поступило сообщение о горящем во дворе жилого дома по улице Куйши Дина автомобиле Hyundai Tucson.
Прибывшие полицейские возле полыхающего авто задержали пьяного 42-летнего мужчину. Установлено, что астанчанин на почве личных неприязненных отношений ночью пришел во двор знакомой и, облив машину бензином, поджег ее.
В результате транспорт получил значительные повреждения, горожанке причинен ущерб в 19 млн тенге.
Огнеборцы потушили горящее авто.
Стражи правопорядка проводят досудебное расследование. Мужчина, причастный к поджогу, водворен в изолятор временного содержания.