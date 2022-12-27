Новое месторождение газа обнаружила в Черном море Турция

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По словам турецкого лидера, запасы месторождений природного газа в турецких территориальных водах в Черном море составляют $1 трлн.

Фото: mk-turkey.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что запасы месторождений природного газа в турецких территориальных водах в Черном море увеличились до 710 млрд куб. м и оцениваются в $1 трлн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 млрд куб. м газа на глубине 3 023 м под водой. Общие запасы наших месторождений газа вместе с новой скважной увеличились на 170 млрд куб. м, до 710 млрд куб. м. Они оцениваются в $1 трлн", - сказал Эрдоган после заседания правительства.

Власти Турции ранее сообщали, что запасы месторождений газа в Черном море составляют порядка 540 млрд куб. м. Самым крупным из них считается Сакарья, запасы которого превышают 400 млрд куб. м.

На начальной стадии с месторождения Сакарья планируется добывать примерно 10 млн куб. м газа в сутки, или от 3,4 до 4 млрд в год.

К 2027-2028 годам ежедневный объем добычи газа должен составить 40 млн куб. м, ежегодные объемы вырастут до 15 млрд куб. м.

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