Новое месторождение нефти обнаружили в Турции

По словам Эрдогана, Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов.

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Новое нефтяное месторождение обнаружено в Турции, которая отныне не будет нуждаться в поставках энергоресурсов из-за рубежа. Об этом заявил во вторник, 2 мая, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы нашли нефть в юго-восточном регионе Габар на глубине 2,6 км. Производственная мощность месторождения составляет 100 тысяч баррелей в сутки. Там будет добываться больше нефти, чем на всех остальных нефтяных месторождениях в Турции. Турция больше не будет страной, которая нуждается в поставках энергоресурсов. Мы станем государством, способным поставлять энергоресурсы", - подчеркнул он.

По словам турецкого лидера, сырье с упомянутого месторождения уже начало поступать на нефтеперерабатывающие заводы.

4 месяца назад Турция объявила об обнаружении нового месторождения газа в Черном море.