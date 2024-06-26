Новое направление сотрудничества

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Айман Аманжолова
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Вчера в Астане заместитель министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов встретился с делегацией Жандармерии Турецкой Республики во главе с начальником управления внутреннего контроля полковником Мехметом Караманом

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Прибывшие в нашу страну с рабочим визитом в рамках долгосрочного сотрудничества между ведомствами двух стран военные из Турции обсудили со своими коллегами вопросы финансового обеспечения войск, поделились опытом в сферах бюджетного планирования и реализации бюджета.

«Мы придаем большое значение развитию партнерства и взаимодействия с Жандармерией Турецкой Республики. Начиная с 2009 года с турецкой стороной, были проведены ряд переговоров по вопросам служебно-боевой деятельности, обучения и подготовки кадров. В мае текущего года состоялся визит нашей делегации, в рамках которого изучен опыт Турецкой Жандармерии в подготовке кадров, материально-технического обеспечения военных учебных заведений и учебных центров. Хочу заверить, что мы всегда открыты для вас и готовы поделиться опытом в различных сферах служебно-боевой деятельности. Для нас визит военных финансистов из Турции – это новое направление нашего взаимодействия, что подчеркивает высокий уровень доверия и сотрудничества между нашими ведомствами», - сказал в своем приветственном слове генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.

Далее после представления членов делегации и офицеров принимающей стороны друг другу гостям были доведены доклады «О служебно-боевой деятельности Национальной гвардии РК» и «О финансовом обеспечении Национальной гвардии РК». Затем стороны кратко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в данных сферах.

Встреча завершилась награждением гостей из Турции ведомственными наградами. Так, за вклад в укрепление международного сотрудничества и взаимодействие по вопросам служебно-боевой деятельности между ведомствами двух стран были награждены нагрудным знаком «Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» глава делегации полковник Мехмет Караман, начальник отдела исполнения бюджета майор Онур Шоленташ, сотрудник по исполнению расходов на поддержку бюджета мастер-сержант Садык Айкун и сотрудник финансового управления Жандармерии штаб-сержант Айхан Чаглыоглу.

В честь визита также гостям были вручены памятные сувениры и в завершении все участники мероприятия сфотографировались на память.

#казахстан #сотрудничество #Турция #армия #МВД

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