Новое требование к выдаче кредитов введут в Казахстане

Проект соответствующего документа от АРРФР размещен на портале "Открыте НПА" для обсуждения до 18 февраля, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Нововведения связаны с правом казахстанцев устанавливать добровольный отказ от получения кредита.

Так, до заключения договора о предоставлении микрокредита с физическим или юрлицом, МФО обязана проверить наличие в их кредитных отчетах информации об установлении потенциальными заемщиками добровольного отказа от получения микрокредитов.

Если отказ имеется, МФО не могут одобрить выдачу микрозайма, в том числе онлайн. Аналогичные требования прописаны в проекте к банкам при рассмотрении заявок на кредиты со стороны клиентов.

Кроме того, документ содержит другие нормы, усиливающие защиту прав заемщиков МФО.