Новое землетрясение зафиксировано у берегов Чили

У берегов Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в среду в 20.48 по местному времени (05.48 четверга по времени Астаны) на глубине 35 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах к западу от города Тонгой.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.