Новое землетрясение зафиксировано у берегов Чили

В мире
49

У берегов Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в среду в 20.48 по местному времени (05.48 четверга по времени Астаны) на глубине 35 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 24 километрах к западу от города Тонгой.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

#землетрясение #Чили

Популярное

Все
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Более двух тысяч телеграм-каналов, через которые продавались запрещенные вещества, выявили волонтеры
Что в тарелке школяра?
Сытым учиться легче
Не ждать холодов и закупать уголь, пока тепло, призвали городские власти жителей Петропавловска
На ТЭЦ Риддера готовятся к пуско-наладочным работам на котлах среднего давления
Справедливость и открытый диалог
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Переход к прямой демократии
В байге – дух народа
Здоровая нация начинается со школы
Тройка, семерка, туз
На встречу с музыкой
Осенью терпеть, чтоб зиму продержаться
Давай поговорим!
...И внеурочный тортик
Лошадиная идиллия
Распоряжение Главы государства
Распоряжения Главы государства
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Как выучить язык? Испытано на себе
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Вспоминая Александра Руденко
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы

Читайте также

Рекордных $68,5 за грамм достигла цена на золото в Японии
Лето 2023 года назвали самым жарким в истории наблюдений в …
Почти полмиллиарда долларов потеряет компания Warner Bros. …
20 человек стали жертвами наводнения на юге Бразилии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]