Новорожденного мальчика в коробке нашли в Актобе

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В Актобе 19 декабря в 22.05 в полицию сообщили о том, что возле многоэтажного дома по улице Г. Жубановой обнаружен труп ребенка в бумажной коробке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и изъяла труп новорожденного мальчика.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению матери, добавили в полиции.