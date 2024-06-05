Новую акселерационную программу запустили в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Как уточняется, цель программы — внедрение инновационных стартап-проектов, направленных на улучшение городской среды, повышение качества жизни жителей и решение городских задач с использованием передовых технологий.

Astana Smart City охватывает различные сферы, такие как здравоохранение, управление водными ресурсами, озеленение, управление отходами, образование, транспорт и коммунальные услуги.

Проекты со всего мира на стадии MVP и выше могут подать заявку на участие до 7 июля.

«Программа направлена на решение нескольких ключевых задач. Прежде всего, стартапам предоставляется уникальная возможность пилотировать свои инновационные решения в реальных городских условиях. Особое внимание уделяется развитию технологий искусственного интеллекта для оптимизации городских процессов. Важным аспектом программы является предоставление передовых решений для улучшения городской инфраструктуры и услуг», – рассказали в городской администрации.

Кроме того, для поддержки участников Astana Smart City предусмотрено посевное финансирование через программу Seed Money от Astana Hub для 10 лучших проектов в размере до 5 млн тенге на каждый.

Ожидается, что программа укрепит статус Астаны как центра информационных технологий, создаст возможности для масштабирования и экспорта разработанных решений на внешние рынки, повысит конкурентоспособность города и будет способствовать развитию инновационной экономики.

Процесс отбора участников включает онлайн-прием заявок, первичный скрининг, интервью с экспертами и финальный отбор, в который войдут 20 стартапов.

В пресс-службе акимата Астаны сообщили, что программа стартует 5 августа и будет проходить в офлайн-формате в течение трех месяцев. В рамках обучения участники получат доступ к отраслевым экспертам, пройдут групповые семинары и индивидуальные консультации с экспертами, трекшн-встречи с линейными трекерами и еженедельные консультации с ведущим трекером.

Стартапы смогут пилотировать свои решения в учреждениях, что позволит улучшить IT-решения и адаптировать их под потребности жителей.

Завершающим этапом программы станет Demo Day, на котором участники представят результаты своих пилотных проектов перед представителями акимата и экспертами экосистемы. Лучшие IT-решения будут выбраны для дальнейшего внедрения.

Подробности о программе Astana Smart City и подаче заявки на участие можно узнать на платформе astanahub.com.