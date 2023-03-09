Новую надбавку к зарплате могут установить для водителей "скорой" в Казахстане

Правительство, Здравоохранение
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Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане предлагается установить новую доплату за особые условия труда водителям скорой помощи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления Правительства РК "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий". Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.

В пояснительной записке и справке к проекту постановления указывается, что для устранения резонанса среди водителей скорой медицинской помощи в части заработной платы, а также учитывая расширенную характеристику их работ, предлагается установить им новую доплату за особые условия труда в размере 200% от БДО (базового должностного оклада –  прим. ред.) (35 394 тенге).

Дополнительная потребность на 2023-2025 годы в финансах составит 13 369,0 млн тенге:

- 2023 год (с 1 июля) – всего 2 602,6 млн тенге: Минздрав – 2 588,8 млн тенге (10 928,25 штук единиц), КНБ – 0,8 млн тенге (3), МЧС –  13 млн тенге (165);

- 2024 год – всего 5 327,7 млн тенге: Минздрав – 5 247,1 млн тенге (10 928,25 штук единиц), КНБ – 1,4 млн тенге (3), МЧС –  79,2 млн тенге (165);

- 2025 год – всего 5 438,7 млн тенге: Минздрав – 5 356,3 млн тенге (10 928,25 штук единиц), КНБ – 1,5 млн тенге (3), МЧС –  80,9 млн тенге (165). 

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