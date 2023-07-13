Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек

В Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram.

С января 2023 года по настоящее время в финпирамиду вовлечено 130 вкладчиков», – рассказали в АФМ.

Департаменту агентства при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Досудебное расследование продолжается.