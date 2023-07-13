Новую финпирамиду выявили в Казахстане. В нее успели вложиться 130 человек

Общество, Видеогалерея
38
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении представителей компании World Money по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Одним из обязательных условий компании являлось внесение от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе через мессенджеры WhatsApp, Telegram.

С января 2023 года по настоящее время в финпирамиду вовлечено 130 вкладчиков», – рассказали в АФМ.

Департаменту агентства при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков.

Досудебное расследование продолжается.

 

 

#ЗКО #АФМ #финпирамида #видео

Популярное

Все
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей
На законных основаниях
Нашествие саранчовых в регионе продолжится еще, по крайней мере, пару лет, причем, вероятно, площадь распространения вредителя будет увеличиваться
Компании, провалившие тест на качество возведенного ими жилья, оштрафованы
Асфальт құтты болсын!
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Свобода не отменяет правила
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
Добросовестным инвесторам не стоит опасаться процедур вступившего в силу Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»
Нападение на аэропорт: суд вынес приговор
Ответственность за будущее образования
Малообеспеченные семьи могут получить возмещение части затрат на комуслуги – Правительство РК
Минобороны прокомментировало скандал вокруг АО "Әскери құрылыс"
Купальный сезон в разгаре
В приоритете – местная инициатива
Статусный турнир в столице
Индустриальная опора Казахстана
Собак и кошек бесплатно чипируют в Астане
Медики рулят
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста
Тело молодого человека нашли в реке Чаган в Западно-Казахстанской области
Египетский самолет аварийно приземлился в Актобе
В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль

Читайте также

Свалку использовали для маскировки тайника с оружием в Жеты…
Без авторитетов и исключений! Оралов анонсировал борьбу с а…
"Переплюнули по уловкам детей" – учителя попались со шпарга…
Парик, маска, темные очки: аферу на 20 млн тенге раскрыли п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]