Новую теплоцентраль не смогли запустить в Сарани

Аким города Еркин Баулыков в своем видеообращении принес извинения за то, что местные жители остались без тепла, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Градоначальник подчеркнул, что из-за перебоев в теплоснабжении принято решение вернуться к старым локальным котельным.

«Для их запуска небольшой промежуток времени. Мы постараемся максимально быстро все отработать. На сегодня подготовим шесть локальных теплоисточников, которые войдут в режим. Еще раз приносим свои извинения. Будем дальше работать над запуском центрального теплоснабжения нашего города, будем выявлять все необходимые нарушения, будем их устранять», – уточнил он.

По словам Еркина Баулыкова, в соцобъекты тепло удалось подать 1 октября. Жителям, которые в этом году подключились к центральной котельной, произведут перерасчет по счетам за электроэнергию.