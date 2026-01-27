Новые госуслуги в сфере земельных отношений запустили в Казахстане

31
Дана Аменова
специальный корреспондент

Автоматизация процессов призвана не только сэкономить время граждан, но и исключить коррупционные риски

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С января 2026 года на портале eGov.kz стали доступны услуги по продлению срока аренды земельного участка, продаже земельного участка в частную собственность единовременно либо в рассрочку, а также выдаче решения на изменение целевого назначения земельного участка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза

Новые сервисы направлены на повышение удобства получения государственных услуг, сокращение сроков их оказания, а также обеспечение прозрачности процедур в сфере земельных отношений.

Запуск электронных услуг осуществлен в рамках работы по автоматизации и цифровизации государственных услуг, проводимой Комитетом по управлению земельными ресурсами совместно с МИИиЦР РК.

Работа по дальнейшему совершенствованию и автоматизации государственных услуг в сфере земельных отношений будет продолжена.

#госуслуги #земля #запуск

